Familiares de edil de Nochixtlán, Lizbeth Victoria, creen en su inocencia esperan un juicio con justicia y verdad (17:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. Luego de ser aprehendida la madrugada del pasado viernes 7 de mayo, como probable responsable de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz y tras cumplirse el término constitucional, la Juez que atiende el caso validó como legal la detención de la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, el proceso está en periodo de espera para la siguiente audiencia que será el 13 de mayo, en la que se determinará si se le dicta vinculación a proceso o libertad.

Por su parte, familiares de la edil, aseguraron que creen en su inocencia, quien fue detenida junto con Johan R. M. M. y Juan A. H. M. el viernes 7 de mayo, presuntamente por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz, levantada el pasado 25 de marzo.

En conferencia de prensa, Óscar Victoria León, padre de Lizbeth Victoria Huerta, declaró que su hija no tiene nada que ver con la desaparición de la persona antes señalada.

Acompañado por su esposa y demás hijos, manifestó que Lizbeth siempre ha sido una persona preparada y gracias a eso ha demostrado con su trabajo el haber podido recuperar el tejido social en Nochixtlán.

“Por eso ante la situación le pido al fiscal realizar su trabajo correctamente, porque queremos un juicio con justicia y verdad, yo solicito a las autoridades unirse a la búsqueda de esta persona, sabemos que por ahí debe de andar”, subrayó.

En ese sentido, Romy Victoria Huerta, hermana mayor de la edil, declaró que Lizbeth fue detenida por la madrugada en casa de sus padres.

“A ella la encañonaron junto con mi esposo, la arrastraron y sacaron descalza, no nos dijeron nada ni mostraron ninguna orden de aprehensión, ella incluso dijo que no se resistiría pero que le explicaran qué sucedía y no obtuvo respuesta, solo hubo golpes hasta que la subieron a una camioneta”, lamentó.

Dijo que hasta ayer tuvo oportunidad de verla y está lastimada, por lo que solicitaron una valoración médica pero en la Fiscalía se la negaron.

“Estamos aquí porque creemos en la inocencia de mi hermana, ella permitió el acceso de las autoridades para que encontraran a la persona que están buscando, si no creyéramos en su inocencia no estaríamos aquí”.

Señaló que como familia han sido testigos de todos los ataques y amenazas que ha sufrido Lisbeth, “ella no ha sido declarada culpable y en los medios ya la acusaron, sabemos que existe una gran presión mediática porque la desaparecida es extranjera pero nosotros somos mexicanos y mi hermana también tiene derechos”.

Precisó que Lizbeth Victoria Huerta fue detenida por el delito de desaparición forzada de persona.

“Ayer empezó la audiencia de desahogo de pruebas y los abogados nos han dicho que no existen pruebas suficientes para su detención ó liberación, además de que hubo violación a sus derechos humanos y garantías individuales”, concluyó.