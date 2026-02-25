Familia de “El Mencho” presenta escrito ante la FGR para reclamar el cuerpo (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la familia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, presentó un escrito ante la autoridad para solicitar la entrega de los restos del líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR detalló que recibió un documento firmado por el representante legal de algunos familiares del occiso, en el cual se solicita que se formalice la entrega de los restos mortales de El Mencho. La autoridad federal señaló que están realizando todos los procedimientos protocolarios necesarios para cumplir con dicha solicitud.

Situación actual del cuerpo

El Mencho fue abatido durante un operativo de fuerzas federales el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, como parte de las acciones de seguridad contra organizaciones criminales. La FGR confirmó que se identificó el cuerpo del capo mediante pruebas genéticas tras las necropsias correspondientes.

Desde entonces, sus restos han permanecido bajo resguardo en el Servicio Médico Forense (Semefo), sin que hasta el momento del comunicado oficial se haya reportado de manera pública que algún familiar los hubiera reclamado físicamente.

Implicaciones legales y posible destino de los restos

Las autoridades han recordado que, de acuerdo con la legislación vigente, cuando una persona fallecida no es reclamada por familiares dentro de los plazos legales establecidos, las autoridades pueden disponer de sus restos y proceder, incluso, a su inhumación en una fosa común.

Sin embargo, el anuncio de que la familia ha presentado el escrito formal para reclamar el cuerpo implicaría que se detendrían estos procedimientos siempre y cuando se concluyan satisfactoriamente los trámites y se compruebe la identidad de los reclamantes.

En días previos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la entrega de restos a familiares es un procedimiento habitual tras la identificación formal de una persona fallecida bajo custodia de las autoridades, siempre que se cumplan los requisitos legales.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que corresponde a la Fiscalía explicar qué sucederá con el cuerpo de El Mencho, sin abundar en detalles específicos.

