Falso, que AMLO haya cumplido con sus compromisos: GPPAN (12:30 h)

Oaxaca de JUárez, 29 de septiembre. El Presidente ha dicho que casi a dos años de su gobierno ya ha cumplido varios de sus compromisos, y la verdad no hay nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la realidad.

Acabar con la corrupción:

El Inegi reporta que la incidencia de actos de corrupción se incrementó entre 2017 y 2019. De 25 mil a 30 mil actos de corrupción.

Pasó del lugar 99 al 104 en el índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia que mide entre otros aspectos la ausencia de corrupción.

Las adjudicaciones directas se han incrementado hasta llegar casi al 80 por ciento.

Los casos de corrupción continúan: compra de ventiladores y material médico con sobreprecio, robo de bienes en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, triangulación de recursos en la CONADE, el encubrimiento al enriquecimiento de Manuel Bartlett, los negocios en el sector salud del súper delegado Carlos Lomelí.

En educación:

Las Universidades Benito Juárez, donde el Presidente dijo que para 2019 estarían listas 100 universidades públicas. La realidad es que las universidades Benito Juárez son un misterio nadie sabe en donde están.

Se comprometió a promover la investigación científica y tecnológica; y que se apoyaría a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. Nada más lejos de la verdad. Por el contrario, este Gobierno redujo los apoyos a la ciencia, la investigación, canceló las becas a estudiantes de postgrado en el extranjero.

En salud:

Dijo que se haría una realidad el derecho a la salud. Cómo puede ser esto posible cuando canceló el seguro popular y en su lugar crearon el Insabi, una institución sin recursos, sin reglas de operación, que tal como advertimos, sería un fracaso. Hoy no hay medicinas, material ni equipo médico, no hay vacunas, no hay tratamientos para niños ni mujeres con cáncer, por mencionar solo algunos.

En turismo:

Se comprometió a fomentar el turismo para apoyar el desarrollo, pero otra, desaparecieron el Consejo Mexicano de Promoción Turística, impactando de forma importante a la presencia de México en mercados turísticos internacionales.

En medio ambiente:

Dijo que no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente, pero tenemos ya en proceso dos proyectos emblemáticos con un gravísimo impacto ambiental: La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En cuanto al respeto a la libertad de expresión, suena hasta descarado que puedan siquiera mencionarlo como un logro. Cada día vemos como se atacan desde el gobierno a quienes se atreven a criticarlos. Todos los días observamos cómo se polariza el país y descalifican a aquellos que piensan distinto.

Tampoco es cierto que bajara el precio de la electricidad y las gasolinas. Pareciera que no notan la angustia que viven millones de familias durante esta crisis por la falta de apoyos del gobierno de Morena.

En seguridad la violencia sigue, los feminicidios van en aumento, el huachicoleo no ha parado.

Y de la rifa del avión, tan sólo asumirlo como un logro, representa una verdadera burla. No se rifó un avión, ni se vendió, ni se sabe dónde está el dinero que según iban a ocupar para retribuirlo al pueblo.

Le voy a pedir a mi compañera Gloria, senadora Gloria, que presente su iniciativa.

SENADORA GLORIA NÚÑEZ SÁNCHEZ (GNS): Buen día. Como ya mencionaba el coordinador, siguen temas pendientes por parte del Gobierno federal, el tema de la educación sin duda alguna ha sido un tema que le ha quedado grande al Gobierno federal para el reto que tenemos.

Hemos presentado una iniciativa que reforma algunas disposiciones de la Ley General de Educación, ¿y en qué consisten?, en la Ley General de Educación actualmente tiene la obligatoriedad de entregar libros de texto gratuitos a las niñas y los niños de nuestro país, sin embargo a raíz de esta pandemia, de la situación que hemos estado viviendo, nos damos cuenta que la mitad de las niñas y los niños de nuestros país no tienen una televisión para poder tener sus clases que ahora en esta nueva modalidad se están dando.

Pero hay algo mucho más importante que eso, en esta nueva modalidad, en donde frente a un televisor están los niños teniendo clases, no existe una interacción entre el maestro y alumno, y esto obliga a que las madres de familia estén al pendiente de la escuela, de la educación, de las clases de sus niñas y sus niños, no hay clases en línea donde exista en la interacción de los profesores y los alumnos y presenté un exhorto hace algunas semanas solicitando que en este paquete económico en el presupuesto se incluyera la compra de herramientas para que los niños y las niñas pudiesen tener sus clases y pudiesen tener interacción con sus maestros, que se hiciera la compra de tablet, y que en el presupuesto en lugar de presupuestar los más de 3 mil millones de pesos para la compra de libros gratuitos, también se hiciera la compra de esta herramienta para que los niños pudieran tener esa posibilidad.

Y han de preguntarse, pero si no hay internet, si no tienen una herramienta como una tablet, mucho menos van a tener internet, coincidido; también presentamos un exhorto para que las instituciones encargadas, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pudiesen hacer convenios con las empresas que distribuyen internet en todo nuestro territorio mexicano y pudiesen tener los niños, las niñas y todos los ciudadanos internet gratuito en todo nuestro país.

Derivado de tiene este paquete económico no contemplaron el presupuestar esta herramienta, estamos presentando una iniciativa, iniciativa que reforma entre algunos de los artículos de la Ley General de Educación, el 22, 58, 84 y otros más, que consiste en establecer no sólo la distribución de libros de texto gratuitos impresos, sino también dispositivos digitales, así como el uso de materiales educativos de forma digital, es decir, que en las tablet se puedan descargar también estos libros de manera electrónica. Y han de decir que ya existen los libros que se pueden bajar de internet, esta iniciativa el objetivo principal es que los niños tengan la herramienta que hoy no tiene para poder tener sus clases y que el gobierno dé la posibilidad del internet gratuito para que puedan tener clases en línea y seguir pugnando por la calidad de nuestros niños y nuestras niñas.

Es lamentable que en este presupuesto, como lo comentaba el coordinador, al Presidente le ha quedado bastante grande la pandemia, es muy lamentable que en el presupuesto se hubiesen desaparecido 13 programas en el rubro de educación, y uno muy importante “Escuelas de tiempo completo”; podrán decir que para qué queremos “Escuelas de tiempo completo” si hoy en día los niños y las niñas no van a clases presenciales, pero es el presupuesto para el ejercicio 2021 y en el 2021 en algún momento habrán de regresar a clases y qué pasará con la alimentación de los niños y las niñas que tenía cuando iban a clases presenciales en una escuela de tiempo completo, ¿qué no es lo más importante las ciudadanas y los ciudadanos?, ¿las familias más vulnerables? Pues pareciera que hoy se ha dejado de lado la gente que más necesita de su gobierno y que hoy a partir de la pandemia la educación está en riesgo y no tenemos una certeza de la educación de calidad de nuestros niños y nuestros niñas.

Muchas gracias.

MKG: Nada más decirles que a las 12:30 horas va a venir la Comisión de Recursos Hidráulicos para darles un posicionamiento sobre que estuvieron el día de ayer, este fin de semana en Chihuahua.

Compartir