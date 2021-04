Fallece sexta víctima tras tiroteo de exjugador de NFL Phillip Adams (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Phillip Adams, exjugador de la NFL, provocó un tiroteo donde murieron cinco personas, y días después, perdió la vida una sexta víctima. Robert Shock es la última persona que murió a causa del incidente.

Adams, un ex back defensivo que jugó en South Carolina State a nivel colegial, estuvo del 2010 al 2015 en la NFL, donde jugó un total de 78 encuentros, 11 de ellos como titular. Pasó tiempo en las plantillas de los San Francisco 49ers –quienes lo eligieron en la séptima ronda del Draft 2010–, New England Patriots, Seattle Seahawks, Oakland Raiders, New York Jets y Atlanta Falcons.

El pasado miércoles, Adams disparó y asesinó al Dr. Robert Lesslie, a su esposa, y a sus dos nietos, además de un técnico que estaba laborando en el hogar del médico. Shook, un segundo técnico que laboraba en la casa del Dr. Lesslie, falleció el sábado después de pasar varios días en el hospital, luchando por su vida.

La médico forense del Condado de York, Sabrina Gast, dijo en un comunicado emitido el viernes que había recibido permiso por parte de la familia para incluir el procedimiento como parte de su autopsia, la cual se llevaría a cabo en la Universidad Médica de South Carolina.

“Puedo decir que es un chico bueno”, dijo Alonzo Adams, padre de Phillip Adams, a WCNC el pasado jueves. “Pienso que el fútbol americano lo arruinó”.

Información y foto de:AFP/Vía:24 Horas

