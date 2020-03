Fallece primer periodista de deportes a causa del COVID-19 (22:17 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. El español José María Candela se convirtió en el primer periodista de deportes que muere a causa del COVID-19.

RadiogacetaRNE @RadiogacetaRNE Hasta siempre amigo y compañero. Te vamos a echar de menos @ Chema_Candela Chema Candela cubrió durante muchos años al Atlético de Madrid, equipo al que le tocó ver cómo descendió a la Segunda División al finalizar la temporada 1999-2000.

El ibérico, que tenía 59 años de edad, era un destacado periodista en la Radio Nacional de España durante las últimas décadas. Su estado de salud se agravó desde la semana pasada.

Candela era un referente de la radio deportiva en su país natal y durante su trayectoria también trabajo en Televisión Española.

“Aún no me lo puedo creer AMIGO mío. @Chema_Candela, una excelente persona que seguro ya estás en el cielo. Criticábamos hace unas semanas que no se tomaran medidas contra el maldito virus y ahora parece que te ha llevado”, escribió en Twitter José Luis Toral, quien era compañero de Candela.

