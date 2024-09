Fallece Fernando Ponce de León, flautista de la banda ‘Mägo de Oz’ (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. Durante este viernes 20 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Fernando Ponce de León, musico y flautista de la banda de rock ‘Mägo de Oz’.

Fue a través de la página de la banda en Facebook, en donde se confirmó el fallecimiento del musico, a quien le dedicaron unas palabras tras su deceso.

“Fernando Ponce de León (1965 -2024) Compañero de viaje en mil batallas, se va un amigo, un compañero y un grandísimo músico.

“A los los músicos no nos gusta el silencio, nos gustan los aplausos, así que no vamos a pedir un minuto de silencio por nuestro querido Fernando, vamos a pedir un minuto de aplausos en su honor. Te queremos mucho”, mencionó la banda de rock española.

A la despedida de Fernando Ponce se unió José Mario Martínez Arroyo Gonzalez, mejor conocido como José Andrëa, exvocalista de ‘Mägo de Oz’. A través de su cuenta de Instagram, el cantante destacó que se va una persona noble, empática y sobre todo un gran amigo.

“Hoy nos dijo adiós Fernando Ponce de León. Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras.