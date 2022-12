Fallece el periodista estadounidense Grant Wahl mientras cubría el Mundial de Qatar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de diciembre. El periodista estadounidense Grant Wahl falleció este viernes tras desplomarse en la tribuna de prensa mientras cubría los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos del Mundial de Qatar 2022.

La noticia del deceso del periodista fue confirmada por la Federación Estadounidense de Futbol, así como por la esposa de Wahl.

“La familia que compone la US Soccer está destrozada tras enterarse del fallecimiento de Grant Wahl. Los fanáticos al futbol y al periodismo de gran calidad sabían que podían contar con Grant para encontrar historias nutritivas e interesantes sobre este deporte y sus protagonistas”, dice el comunicado.

Por su parte, la esposa del periodista estadounidense, la ucraniana Celine Gounder, agradeció el apoyo brindado a su familia del futbol y de los muchos amigos que me han contactado. Estoy completamente en shock”, publicó en su cuenta de Twitter.

Grant Wahl cubrió el Países Bajos contra Argentina

Durante este viernes, se jugó el Países Bajos contra Argentina, duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, mismo que fue cubierto por el periodista.

En su cuenta de Twitter, la última publicación del periodista estadounidense fue hecha durante el partido. El tweet tenía como referencia el segundo gol de la “Naranja Mecánica”, el cual mandaba a los tiempos extras.

“Increíble jugada de táctica fija que termina en gol para Países Bajos”, se puede leer.

Causas del deceso

Hasta el momento, no se tiene certeza de qué ocasionó la muerte del periodista; sin embargo, el hermano de Grant Wahl destacó que el periodista se encontraba bien e insinuó que posiblemente lo mataron.

“No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron”.

En tanto, en un hilo de Twitter, un seguidor rescató uno de los últimos podcast en el que habló el periodista estadounidense. Según el usuario Jack Settleman, Grant mencionó que tenía una posible bronquitis; mientras tanto en el podcast de este jueves, se refirió a que el clima en Qatar era muy bajo.

Por otro lado, según NPR, Wahl se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido se acercaba a su fin. Los paramédicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar antes de llevárselo en camilla. Y de acuerdo con el diario Wall Street Journal, Wahl sufrió al parecer un ataque al corazón.

Detenido por usar playera arcoíris en Qatar

Grant Wahl, de 48 años, se hizo noticia cuando fue detenido en el Mundial de Qatar 2022 por llevar una camiseta arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ, perseguida en este país árabe.

Wahl y la excapitana de Gales, Laura McAllister mencionaron que el personal de seguridad del estadio Ahmad Bin Ali, antes del partido este EU y Gales, les había pedido que se quitaran las prendas con los colores arcoíris.

El periodista escribió en su página web que cuando tuiteó sobre el incidente, un guardia le arrancó a la fuerza el teléfono celular y posteriormente le dijo que su camiseta era pura política y eso no estaba permitido en Qatar.

“Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era “política” y no estaba permitida”, dijo. “Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”, relató.

24 Horas

Compartir