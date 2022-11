Fallece el actor Héctor Bonilla a los 83 años (17:10 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. Esta tarde se ha dado a conocer el fallecimiento del actor Héctor Bonilla a los 83 años

Mediante un comunicado, la familia del actor compartió que esta tarde murió el actor tras una lucha de cuatro años contra el cáncer.

Héctor Bonilla murió en su casa y rodeado de su familia, de acuerdo a la información proporcionada por su familia. Esta última menciona que está tranquila tras el deceso del actor de Rojo Amanecer.

En este texto compartido a todo el público mencionan que desde hace algunos años, Bonilla ya tenía preparado un epitafio.

“Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio, me vio. No queda más”.

Por su parte distintos actores y la Secretaría de Cultura han mostrado sus condolencias tras la muerte del actor.