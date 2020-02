Fallece el actor estadounidense Kirk Douglas, a los 103 años de edad [VIDEOS] (18:40 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. El actor y productor de cine estadounidense, Issur Danielovitch Demsky, ​más conocido como Kirk Douglas, falleció este miércoles 5 de febrero, a los 103 años de edad. Nació el 9 de diciembre de 1916 en Amsterdam, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos de Rusia.

Nominado tres veces al premio a Mejor Actor por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas -por Champion (1949), The Bad and the Beautiful (1952) y Lust for Life (1956)- Douglas recibió un Oscar honorario en 1996.

Era padre del también actor Michael Kirk Danilovich, conocido como Michael Douglas, ganador de dos Premios Óscar y cuatro Globos de Oro, quien tiene 75 años de edad.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años […] Para el mundo, era una leyenda, un actor de la época dorada de las películas que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos”, dijo Michael en un comunicado publicado en la revista People.

“Pero para mí y para mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso”, agregó el hijo de Kirk.

“La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta […] Déjame terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te amo mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo”, abundó Michael.

Kirk sobrevivió a un accidente de helicóptero en 1991, mismo que mató a otros dos pasajeros. Le sobreviven su esposa Anne, y sus hijos Michael, Joel y Peter, así como siete nietos.

Información de: https://zetatijuana.com