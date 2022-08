Fallece de cáncer Robyn Griggs, co-protagonista de DEAD CLOWNS (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de agosto. El fallecimiento de la actriz Robyn Griggs fue anunciado a través de su página de Facebook este sábado 13 de agosto, la artista había estado luchando contra el cáncer de cuello uterino durante años, hasta ahora cobrar su vida.

Robyn siempre habló abiertamente sobre sus problemas de salud en las redes sociales, incluso el mes pasado publicó que le habían diagnosticado cuatro tumores nuevos. De los cuales al ser tratados ella ya no pudo soportarlo.

Al divulgarse la noticia fueron muchos de sus familiares, amigos y conocedores quienes escribieron en la misma publicación como a través de otras redes mensajes como los siguientes: «Con gran pesar, me entristece anunciar el fallecimiento de Robyn. Aunque ella ya no sufre y querría que recordáramos eso y los buenos recuerdos», escribió alguien cercano a la actriz en su perfil. «Nunca olvidaré lo abierta que estaba a contar su historia. Quería ayudar a la gente y difundir su historia como ejemplo», añadía en el mismo mensaje. «RIP mi amiga, te amo y sonrío cuando pienso en ti», finalizaba.

Griggs debutó como Stephanie Hobart en One Life to Live en abril de 1991 y apareció en seis episodios. En 1993, comenzó como Maggie Cory en Another World, un papel que interpretó durante dos años.

Asi mismo fue altamente reconocida por ser la co-protagonista de la película «DEAD CLOWNS«, película de terror estrenada en 2003.

Robyn Griggs fue diagnosticada con cáncer de adeno-endocervical en etapa 4 en 2020, y había ingresado a cuidados paliativos solo unos días antes de su muerte, según su página de Facebook. Indicando ya la gravedad de su estado de salud, por lo que médicos desde entonces daban por perdida la batalla.

“Me encanta reír, esa es mi forma de sobrellevar la situación, así que me aseguré de encontrar algo divertido en lo que pensar”, dijo en la entrevista del año pasado sobre la lucha contra el cáncer durante la pandemia.

«La depresión es algo terrible y definitivamente tengo momentos de eso, pero recuerdo… todavía estoy aquí», añadió.

Si bien la actitud de Robyn siempre fue positiva al respecto es ahora sus más cercanos quienes le lloran y recuerdan en su mejor forma, así mismo dejando un legado en las películas y novelas en las que participó.

