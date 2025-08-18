Factura revela lujos ocultos de ‘Andy’ López Beltrán en Tokio (19:07 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, se alojó en la habitación 3205 del hotel The Okura Tokyo, considerado uno de los tres mejores hoteles de Japón.

Dos facturas en poder de Aristegui Noticias revelan los lujos que “Andy” López Beltrán ocultó cuando divulgó una carta para negar que hubiera pagado 22 mil pesos por cada noche de descanso en ese establecimiento.

Los comprobantes en poder de este medio revelan que el actual secretario de Organización en Morena no mintió en el precio de la habitación que ocupó durante dos semanas, pero ocultó otros gastos, como una cena de más de 47 mil pesos en uno de los restaurantes del hotel.

El costo de esa cena supera la totalidad del salario quincenal que tenían los secretarios del Comité Ejecutivo de Morena en 2023, que era de 43 mil 957 pesos.

La comparación con el salario actual de “Andy” López Beltrán no se puede hacer, ya que Morena no ha actualizado sus obligaciones de transparencia y a pregunta expresa de Aristegui Noticias sobre este punto, la secretaria de Comunicación, Camila Martínez, no dio una respuesta.

Facturación suntuosa

Con las facturas del hotel The Okura Tokyo se puede acreditar que “Andy López Beltrán gastó un millón 405 mil 530 yenes durante su estancia de 14 días en la ciudad de Tokio, Japón, cifra equivalente a 177 mil 067 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

De acuerdo con los documentos, el paquete de hospedaje por noche, incluyendo el desayuno, tuvo un costo de 60 mil 500 yenes, equivalente a 7 mil 630 pesos mexicanos.

Esta cifra es muy similar a los 7 mil 500 pesos que “Andy” López Beltran reconoció haber desembolsado en una carta aclaratoria que publicó en sus redes sociales para referirse a la publicación original realizada por el periodista Claudio Ochoa el pasado 26 de julio, cuando el secretario de Organización de Morena todavía se encontraba en la capital japonesa.

Lo que no mencionó el hijo del expresidente fueron sus otros gastos, incluyendo una comida de más de 47 mil pesos, que ahora se pueden conocer gracias a las facturas que desglosa cada uno de los servicios y sus costos individuales.

El documento generado por la recepción del hotel fue entregado a este medio de comunicación por una persona que prefiere no ser citada.

The Okura Tokyo es un gigantesco complejo que mezcla lujo tradicional y contemporáneo en el centro de la capital japonesa, con 508 habitaciones de lujo, exuberantes jardines, restaurantes y bares, según sus páginas oficiales.

Perdido en Tokio

El secretario de Organización de Morena estuvo 14 días en el lugar, descansando de sus ‘extenuantes jornadas’ laborales en México, según su propio dicho. Se registró en el hotel el 15 de julio de 2025 y salió el 29 de julio, según consta en los documentos verificados por este medio.

La primera factura cubre del 15 al 21 de julio y muestra un gasto total de 500 mil 410 yenes, equivalente a 63 mil 57 pesos mexicanos. Al hospedaje se suman cargos por servicio al cuarto, un paquete de ‘fitness & spa’, cuatro servicios de minibar y lavandería.

La segunda factura abarca del 22 al 28 de julio y es por 905 mil 120 yenes, equivalente a 114 mil 164 pesos. En este caso, además del cuarto, se cobraron servicios de minibar, bar, restaurantes y un cargo adicional por el envío de “objetos perdidos” para su recuperación.

Los otros cargos de ‘Andy’

En la segunda factura destacan los consumos de “Andy” López Beltrán en cuatro de los siete restaurantes y bares del hotel japonés, consumo que no mencionó ni reportó en la carta en la que denunció un presunto “espionaje” político en su contra por parte de los adversarios de la derecha.

Sasanka: El 22 de julio se registró la comida más copiosa y cara de López Beltran en el Hotel Okura Tokyo. Ese día la cuenta en el restaurante “Sasanka”, especializado en la cocina japonesa sobre plancha de hierro, fue de 377 mil 600 yenes, es decir, un gasto de 47 mil 627 pesos mexicanos.

Así se promociona el restaurante en la página de internet del hotel: Experimente la cocina en vivo con precisión japonesa en el Restaurante Teppanyaki Sazanka, donde chefs expertos preparan platos tradicionales japoneses directamente frente a usted.

Esta fusión única de rendimiento culinario y precisión garantiza una experiencia gastronómica inigualable. Sazanka sirve ingredientes frescos de alta calidad, cocinados con maestría en parrillas vibrantes en un entorno interactivo. Cada plato combina entretenimiento y sabor, desde exquisitas carnes hasta mariscos frescos, todo asado a la perfección ante sus ojos. Sazanka ofrece una experiencia gastronómica dinámica e inmersiva, perfecta para ocasiones especiales o veladas memorables.

Yamazato: El 25 de julio, la cuenta de Andy López Beltrán en el restaurante “Yamazato”, especializado en comida japonesa, fue de 74 mil 300 yenes o 9 mil 371 pesos mexicanos.

Un trabajador mexicano que cobra el salario mínimo por “jornadas extenuantes” en una fábrica o algún otro empleo de tiempo completo percibe 4 mil 182 pesos quincenales, por lo que el gasto de esa cena representa su salario por más de 30 días. AristeguiNoticias

