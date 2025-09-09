Extraño suicidio de marino involucrado en participar en red de huachicol (20:33 h)

Tamaulipas, 8 de septiembre. Fue encontrado muerto el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, elemento de la Secretaría de Marina (Semar) investigado por, supuestamente, participar en una red de huachicol fiscal en el estado de Tamaulipas.

Capitán de la Marina se habría suicidado

De acuerdo con medios locales, Pérez Ramírez se quitó la vida este lunes 8 de septiembre en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

Marina confirma muerte en Tamaulipas

Por su parte, la Semar confirmó la muerte de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la dependencia federal envió su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros.

Sin dar más detalles de la muerte, reiteró su colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Capitán de la Marina señalado por recibir sobornos

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue señalado por el exdirector de aduanas de Tampico de, presuntamente, haber recibido sobornos como parte de la red de huachicol fiscal, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

