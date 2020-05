Exsecretarios de Salud ponen en duda la cifras oficiales sobre el COVID-19 (19:00 h)

José Narro, secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estimó que la vigilancia que aplica el gobierno mexicano podría haber dejado más de 43,000 casos positivos a SARS-CoV-2 sin considerar. Actualmente la Secretaría de Salud reconoce 27,634 enfermos y 2,704 decesos en los dos meses y medio de la pandemia.

“Yo he estimado que hay un exceso de 43,000 casos. ¿Qué son? Muy probablemente casos de COVID-19, que fueron al servicio médico y no les hicieron una prueba y están disminuyendo nuestra contabilidad de los casos, alterando, modificando la estadística”, dijo durante el foro organizado por “Pensando en México”, aunque no abundó más sobre su estimación.

Narro Robles hizo referencia a la polémica que se suscitó en la conferencia con el subsecretario Hugo López-Gatell sobre sus críticas.

“El doctor Narro José Narro Robles es un personaje de la vida pública, fue rector de la universidad nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI y luego ya no le sé, ya no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar, y me parece un individuo respetable”, comentó López-Gatell y más adelante dijo que el exaspirante a la candidatura presidencial por el partido tricolor se le venía a la mente cuando hizo un recuento de los hospitales que no fueron terminados en administraciones pasadas.

“Cuando uso la información oficial, resulta que irrito. Pero irrito, porque no pueden desmentir lo que yo estoy señalando” José Narro, exsecretario de Salud.

El exrector de la UNAM alertó también sobre el rápido crecimiento de los contagios en días recientes.

“A partir del inicio de la epidemia le llevó al país 49 días llegar a 6,500 casos. Pero los últimos 6,500 nos tomaron cinco días”, resaltó el exfuncionario que en la actualidad forma parte de la iniciativa Futuro 21, conformada por exmilitantes de partidos políticos y otros personajes de la vida pública.