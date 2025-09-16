Expresidente Bolsonaro hospitalizado ‘de urgencia’ en Brasilia en medio de crisis judicial (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro resultó hospitalizado en Brasilia tras presentar un cuadro de hipo persistente, vómitos e hipotensión, lo que encendió nuevamente las alarmas sobre su frágil estado de salud.

Bolsonaro, enfermo y condenado

El exmandatario, de 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario y con vigilancia policial, tras resultar condenado la semana pasada a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2022.

Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, informó que el traslado al hospital se produjo de urgencia luego de que los síntomas se intensificaran. A las puertas del centro médico, agentes de la policía penal reforzaron la seguridad, mientras la esposa del político, Michelle Bolsonaro, aseguró en redes sociales que su esposo recibe medicación intravenosa y permanece bajo observación.

El episodio ocurre apenas dos días después de que Bolsonaro ingresara para una intervención menor por lesiones cutáneas, ocasión en la que los médicos lo diagnosticaron con anemia.

El bolsonarismo, sin embargo, atribuye parte de sus dolencias a las secuelas del atentado con cuchillo sufrido en 2018, que dejó daños permanentes en la zona abdominal.

Expresidente recibe continua atención médica

El legislador Evair Vieira de Melo, cercano al exmandatario, declaró que un equipo médico viajará desde São Paulo para reforzar la atención, y advirtió que no se trata de una consulta de rutina: “Todo indica que se quedará un tiempo razonable en el hospital”.

Las complicaciones médicas coinciden con una cascada de reveses judiciales. Además de la histórica condena por golpismo, además Bolsonaro resultó sentenciado al pago de 189 mil dólares por daños morales colectivos, tras proferir declaraciones racistas durante su mandato. El fallo obliga también a una disculpa pública dirigida a la población afrobrasileña.

El exmandatario (2019-2022) se encuentra actualmente bajo estrictas restricciones: uso de tobillera electrónica, prohibición de acceder a redes sociales y de emitir declaraciones públicas, incluso a través de terceros. Pese a ello, su defensa ha recurrido a los problemas de salud para justificar sus ausencias en audiencias judiciales.

El desenlace de los múltiples procesos en su contra, incluidos los de sus colaboradores más cercanos, aún depende de apelaciones ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, la combinación de fragilidad física y creciente aislamiento político dibuja un panorama incierto para el líder de la ultraderecha brasileña.