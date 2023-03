Exportadores de violencia: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Es una burla a la inteligencia de los mexicanos escuchar al presidente López Obrador presumir el éxito de su estrategia de “abrazos, no balazos” y declarar a un periodista gringo que México es más seguro que Estados Unidos.

Son palabras cargadas de una patológica negación de la realidad: 48 horas después de esa declaración, nos enteramos que de seis mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato, “algunas de ellas” fueron asesinadas, dijo el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa, sin dar mayores precisiones.

Cuatro eran muy jóvenes. Mariana Gutiérrez Guzmán, 19 años; Yoselin Daniela Zamorano Macia, 20 años; Sandra Daniela Paredes, 24 años y Paulina Berenice Resendiz Martínez, 25 años. Las otras dos son Rosa Maria Ramirez, 42 años, y Gabriela Barbosa Ruiz, 48 años.

Se siguen varias líneas de investigación, entre ellas la trata de blancas.

***

Para acabarla de amolar: La Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) dió a conocer ayer el Informe Mundial sobre Cocaína 2023.

En lo que a este país se refiere, el Informe dice:

“El panorama criminal mexicano es cada vez más complejo y fragmentado. Actualmente, las autoridades mexicanas han identificado nueve grandes grupos delictivos organizados que incluyen aproximadamente un total de 53 grupos”.

El documento pone atención en las dos mayores organizaciones criminales de México: El CJNG y el Cártel de Sinaloa. Son los dos con más presencia internacional, dice.

Añade: “El aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en Sudamérica y Centroamérica se ha visto impulsado principalmente por la competencia entre los representantes locales de estos dos grupos.”

Ya hasta exportamos violencia.

***

Es la primera vez que ocurre un veto presidencial a dos comisionados del INAI electos por una mayoría calificada en el Senado. Los motivos los expuso el presidente Lopez Obrador en la mañanera:

“Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN, y eso no debe de permitirse…

“No podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían ‘tres para ti, tres para mí’ ”

–¿No fue Monreal?- atajo un reportero.

–No, Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente. Además, lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación- respondió.

Dos horas después de terminada la mañanera, el senador Monreal convocó a rueda de prensa. Agradeció al presidente sus palabras y precisó lo del “enjuague”:

“Soy un hombre que no miente. Quien me hace una de las propuestas no solo es el PAN, sino el bloque PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural. Fue un intnto de acuerdo que luego, dentro de los partidos, fundamentalmente el PAN y Morena, estuvieron de acuerdo.”

***

El veto presidencil pone al INAI en una situación difícil. El 31 de marzo se va Francisco Acuña. Es el cuarto comisionado que sale. No ha habido reemplazos. Sólo quedan tres en funciones de los siete que deben de ser. A partir de esa fecha ya no pueden sesionar, ni tomar decisiones. Quedaría Inoperante.

El senador Monreal esbozó dos posibles salidas:

Una nueva convocatoria en donde se llame a nuevos perfiles, o que de la convocatoria que se emitió, seleccionar a dos personas de lo 47 que se incribieron.

Si en esa segunda elección hay nuevo veto, el Ejecutivo ya no tiene facultades para vetar una tercera elección. El Senado tiene la última palabra.

El senador Damián Zepeda, uno de los más participativos de la bancada del PAN en la Cámara Alta, le dio la razón al veto del presidente López Obrador:

“Se repartieron por cuotas los nombramientos del INAI. Es la verdad. Con tal de que la oposición pusiera a la candidata que propuso, que por cierto es adecuada, se le dio cheque el blanco a un grupo de Morena para poner a un incondicional.

“Eligió a una persona que reprobó, pero que claramente tiene una relación de subordinación con el coordinador (Monreal)”, puntualizó el mandatario.

AL INAI, según Zepeda, lo puso en riesgo el Senado de la República, no el veto, al tardarse un montón de tiempo sin nombrar reemplazos. “Así que no me vengan con la rasgadera de vestiduras de que el INAI está en riesgo”.

El panista propuso una solución “sencillita”: votar dos perfiles, los mejor calificados que quedaron fuera por el enjuage, en la sesion de la próxima semana. Agarrémos de ahí”, dijo.

***

A imagen y semejanza de su creador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, intenta implantar su propia mañanera, en la que suelte contribuir al humor jarocho con sus dislates y desvarios.

Nos cuentan que las conferencias de media mañana parecen diseñadas para Las Mangas del Chaleco (saludos al buen Santos Briz):

“Se suele tropezar con cifras, hechos y confesiones involuntarias que ponen a trabajar horas extras a sus estrategas de comunicación. Lo que Morena no da, Veracruz no presta”, remataron.

FIN.

Compartir