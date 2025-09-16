Explosión en Iztapalapa: sube a 17 la cifra de muertos por pipa de gas (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de septiembre. La Secretaría de Salud capitalina (Sedesa) confirmó que aumentó a 17 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP registrada el pasado 10 de septiembre bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

De acuerdo con el último corte, 35 personas permanecen hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico, mientras que 31 pacientes ya fueron dados de alta tras recibir atención médica especializada.

El siniestro ocurrió cuando una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP volcó sobre Calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó una fuga masiva y la posterior explosión. La onda expansiva alcanzó vehículos, comercios y peatones, dejando un saldo devastador en la zona: más de 30 automóviles calcinados, graves daños a la infraestructura vial y escenas de caos entre los habitantes.

Testigos relataron que las llamas se elevaron hasta 30 metros de altura, lo que obligó a un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y personal de protección civil.

Investigan las causas de la explosión

Las primeras indagatorias señalan que el conductor habría perdido el control al circular a exceso de velocidad en una glorieta cercana. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

