Explosión en Iztapalapa cobra otra vida: fallece Tiffany Odette, de 16 años; suman 32 muertos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. La tragedia por la explosión de una pipa de gas ocurrida hace más de un mes en la Calzada Ignacio Zaragoza, bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), sigue cobrando vidas.

Este accidente, ocurrido el miércoles 10 de septiembre, ha dejado una profunda marca en la comunidad, y la cifra de víctimas mortales continúa en aumento, reflejando la magnitud del desastre.

Aumenta número de muertos tras la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

En su más reciente actualización, la noche del 21 de octubre, la Secretaría de Salud (Ssa) de la CDMX informó que el número de personas fallecidas por la explosión aumentó a 32.

Las autoridades indicaron que cinco personas permanecen hospitalizadas y 47 han sido dadas de alta tras recibir atención por quemaduras de primero, segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Muere Tiffany Odette Cano González de 16 años de edad

Entre las víctimas, la más reciente es el fallecimiento de Tiffany Odette Cano González , menor de 16 años de edad, quien se convierte en la última persona que ha perdido la vida a causa del accidente.

Tiffany, quien era estudiante, representa uno de los rostros más jóvenes de esta tragedia, y su pérdida ha conmocionado a familiares, amigos y a toda la comunidad de Iztapalapa.

La Secretaría de Salud ha reiterado que continuará monitoreando de manera estricta la condición de los pacientes hospitalizados y que se actualizará la lista oficial conforme se confirme la situación de cada uno.

¿Quiénes son los 32 fallecidos?

Estos son los nombres de las 32 personas que han perdido la vida tras la explosión de la pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa:

Armando Antillon Chávez (45 años de edad)

(45 años de edad) Ana Daniela Barragan Ramírez (19 años de edad)

(19 años de edad) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41 años de edad)

(41 años de edad) Misael Cano Rodríguez (39 años de edad)

(39 años de edad) Irving Uriel Carrillo Reyes (20 años de edad)

(20 años de edad) Carlos Iván Contreras Salinas (29 años de edad)

(29 años de edad) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57 años de edad)

(57 años de edad) Eduardo Noe García Morales (SD)

(SD) José Gabriel Hernández Méndez (17 años de edad)

(17 años de edad) Juan Antonio Hernández Betancourt (56 años de edad)

(56 años de edad) Jorge Islas Flores (50 años de edad)

(50 años de edad) Alicia Matías Teodoro (49 años de edad)

(49 años de edad) Juan Carlos Sánchez Blas (15 años de edad)

(15 años de edad) Gilberto Aron Leon Mendez (47 años de edad)

(47 años de edad) Jesús Joel Tovar García (34 años de edad)

(34 años de edad) Edgar Santiago Álvarez (51 años de edad)

(51 años de edad) Omar Alejandro García Escorsa (28 años de edad)

(28 años de edad) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30 años de edad)

(30 años de edad) Fernando Soto Munguía (34 años de edad)

(34 años de edad) Eduardo Romero Armas (30 años de edad)

(30 años de edad) Norma Chavez Ortega (50 años de edad)

(50 años de edad) Abril Díaz Castañeda (33 años de edad)

(33 años de edad) Jaime Javier Becerra Urieta (49 años de edad)

(49 años de edad) Jovani Martínez Llanos (27 años de edad)

(27 años de edad) María Salud Juaurrita Molina (35 años de edad)

(35 años de edad) Erik Vicente Acevedo Romero (33 años de edad)

(33 años de edad) Ricardo Corona Hernández (30 años de edad)

(30 años de edad) Adolfo Franco Madrigal (36 años de edad)

(36 años de edad) Ali Yael González Abrea (18 años de edad)

(18 años de edad) Laura Lorena Bañez De la Torre (21 años de edad)

(21 años de edad) Oscar Uriel García Rivera (31 años de edad)

(31 años de edad) Tiffany Odette Cano González (16 años de edad)

Las autoridades de la CDMX han reafirmado su compromiso de mantener un monitoreo constante del estado de salud de las personas lesionadas y de actualizar continuamente la lista de víctimas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa.