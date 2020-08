Expertos señalan que inmunidad al Covid-19 podría durar de 3 a 6 meses (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que quienes ya han padecido Covid-19 poseen una inmunidad de por lo menos tres meses.

Según un estudio publicado en la revista científica Nature, los niveles de anticuerpos se mostraron descendientes en algunos pacientes que ya habían padecido coronavirus, todos estos asintomáticos.

En la investigación, los científicos de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología en Wuhan, China, dieron seguimiento por seis meses a 349 pacientes sintomáticos con Covid-19 y concluyeron que la inmunidad podría durar hasta 6 meses.

“En conjunto, nuestros datos indican una inmunidad humoral sostenida en pacientes de Covid-19 sintomáticos y recuperados, lo que sugiere una inmunidad prolongada”, mencionan los expertos.

Por otro lado, profesores del Instituto Médico Howard Hughes, publicaron un articulo de opinión en el diario The New York Times, donde dijeron que que los anticuerpos disminuían una vez que la infección retrocede y que no significa que estén fallando, de hecho es un paso normal en el curso habitual de una respuesta inmune.

¿Cómo funciona la inmunidad?

El sistema inmunológico adquirido está diseñado para atacar a un invasor específico y previamente reconocido en el cuerpo humano.

Este sistema contiene dos componentes celulares principales, las células B y las células, pero las investigaciones se han centrado principalmente en las células B, al tratarse de una clase de glóbulo blanco programado para encontrar y atar a invasores extraños.

Una vez que un virus como el Covid-19 ha entrado al cuerpo, las célula B se copia a sí misma y produce anticuerpos, lo que crea un mega ejército de neutralizadores para combatir a este invasor en particular.

Información de:24 Horas

Compartir