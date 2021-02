Exmagistrada de Querétaro y aspirante de Morena al gobierno, tendrá pensión mayor al salario de AMLO (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. La exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Celia Maya García, recibirá una pensión de 157 mil pesos mensuales.

Y es tras retirarse como magistrada en 2019, ingresó su solicitud de jubilación pero fue hasta el pasado miércoles cuando se le aprobó el dictamen en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, y este jueves pasará al pleno de la 59 legislatura local para su ratificación.

Cabe destacar que Maya García es la actual candidata de Morena por la gubernatura de Querétaro.

Otra exmagistrada que recibirá una pensión de 156mil pesos, es la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Rosillo Garfias.

El diputado presidente de la Comisión de Trabajo, el morenista Néstor Domínguez Luna, reprobó que las jubilaciones se turnaron a una comisión a la que no le corresponde y que no se publicó 15 días antes el predictamen, por lo que no se conocía el monto aprobado.

Ejecentral

