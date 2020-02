Exigen respeto para la diversidad sexual, realizan flashmob (14:15 h)

Jesús Jiménez

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. En el marco del programa “Febrero, mes de la inclusión LGBT+”, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Turismo, realizaron el flashmob “Inclusión es amor”.

Los representantes de la comunidad LGBT, recorrieron las calles de la ciudad acompañados de música que entonó la banda de la Policía Estatal.

Estrella Vázquez Guerra, dijo que a través de esta actividad, esperan que la sociedad se vuelva más incluyente, que deje de señalarlos por la preferencia sexual que tienen.

Aseguró que son humanos, trabajan, tienen errores y virtudes, y como todos, exigen respeto para sus actividades y formas de vida.

Pidió un cambio de actitudes para que mejoren sus condiciones, para que no tengan hasta agresiones, pues son parte de la sociedad, además llamó a todas las expresiones a unirse y no tener separaciones que no los llevan a nada.

