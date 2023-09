Exigen justicia a 9 años de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa (10:20 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Estudiantes normalistas de Oaxaca protestan en la explanada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, a 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

Con pancartas los normalistas demandan a las autoridades justicia para los 43 estudiantes desaparecidos en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“No solo es Ayotzinapa, es todo México”, “Ayotzinapa aguanta, Enepo se levanta”, “Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno”, “Nos faltan 43, sin verdad no hay justicia”, son algunas de las consignas con las que exigen justicia y localización de los estudiantes desaparecidos en Guerrero.

De igual manera, colocaron decenas de figuras de tortuga, escenificando con ello la acción de la justicia, lenta como el paso de la tortuga, ya que a 9 años las autoridades no han querido esclarecer los hechos.

Por la tarde, se ha convocado por parte de la Sección XXII una marcha masiva que partirá del crucero de la ex Ieepo al centro de la ciudad capital a la par a la concentración y marcha nacional que se llevará a cabo desde el Ángel de la Independencia a la plancha del zócalo de la Ciudad de México.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir