Exigen colonos conclusión de obra pública en Huajuapan (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 14 d diciembre. Habitantes de la colonia Los Presidentes segunda sección, de la ciudad de Huajuapan, exigieron a las autoridades competentes que se concluya la obra de alumbrado público en la calle Ciprés y Santa Elena, obra a cargo del gobierno del municipal y al decir de los vecinos desde hace dos años está suspendida.

La presidenta de dicho asentamiento, Cristal Duran Martínez, informó que la obra inició en el 2019 al ser una prioridad para los lugareños, ya que por la cercanía que tienen con la colonia El Mirador, se ha vuelto una zona insegura.

Agregó que, a pesar de que han acudido con el regidor de agencia y colonias; y con el director de Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Urbano, para pedir su intervención, la obra continúa parada.

“El lunes el ingeniero a cargo de esa obra, me comentó que el expediente está perdido y no saben si se va a terminar o no. Lo único que pedimos es que esa obra se culmine, ya que empezó mal, ya que nunca nos dieron el proyecto, nos querían hacer firmar un documento donde decía que desde el 2 de noviembre del 2019 esa obra se había terminado, cuando todavía no se habían empezado”, reveló.

Denunció que antes de que iniciará la obra, a los colonos les estaban exigiendo que pagarán el 15 por ciento del total, pero se negaron, ya que en un documento se dijo que la obra será cubierta al 100 por ciento del ramo 33.

Explicó que la obra tiene un avance del 80 por ciento, que aún falta la colocación de los paneles solares, y que personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice otros trabajos para que pueda quedar concluida.

“Esta parada totalmente, lo que ellos alegan es colocar los paneles y que CFE vaya a cambiar el medidor para que se eche andar. El municipio dice que CFE, ya fuimos y dicen que no, que es el municipio, porque no ha cubierto pagos y por eso no podían seguirle presentándole más servicios. Después CFE dijo que no, que los del municipio no habían mandado ninguna documentación, es decir el expediente correspondiente a esa obra, por eso no hacían ningún movimiento”, reveló.

Duran Martínez señaló que el 10 de diciembre, en el tercer informe de gobierno de la presidenta municipal de Huajuapan, Juanita Arcelia Cruz Cruz, les informaron a los regidores sobre la obra inconclusa, a través de un escrito, al que anexaron fotografías, firmas y otros documentos.

Señaló que la autoridad municipal se negó a otorgarles nuevamente en comodato, un predio que era su área verde, a pesar de que presentaron un expediente sobre el proyecto que tenían planeado para ese lugar.

Compartir