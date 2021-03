Exigen al INE consulta para enjuiciar a ex presidentes de México (17:15 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de marzo. Integrantes del movimiento Mexicanxs por la Cuarta Transformación, exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE), realizar la consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de este país, el próximo 1 de agosto.

“La Consulta Popular tiene su fundamento legal en el artículo 35, fracción VII de la Constitución y en la Ley Federal de Consulta Popular, que obliga al INE a organizarla, de tal manera que las y los ciudadanos reciban información acerca de este ejercicio a través de la radio y la televisión sobre qué es la consulta, la distribución de las casillas, el cómputo, resultados, etcétera”.

Así lo explicó Nayeli Hernández, representante de dicho movimiento a nivel nacional, quien destacó que se necesitan 36 millones de votos del país, cuyos detalles se pueden consultar en www.juicioexpresidentes.mx

Sin embargo, informó que “por parte de funcionarios del INE hay una oposición a realizarla, al manifestar que no tienen recursos para ello, lo cual nos parece incoherente al haber muchas personas que estamos dispuestas a colaborar en la organización de la consulta, por eso llamamos a la gente de todo el país a participar y al INE a obedecer la voluntad popular”.

Detalló que Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y Ariadna Baena, activista social y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son quienes impulsan que se lleve a cabo esta consulta.

En este sentido, detalló que ellos enviaron un escrito al INE para conocer el proceso de la consulta y su logística, ante lo cual, el órgano electoral respondió que no podía brindar dicha información y recomendó preguntar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Después ingresamos estos escritos en los institutos electorales de diferentes entidades federativas y nos dicen que en el mes de abril van a sesionar, por lo que en ese mes es cuando nos darían una respuesta, pero no vamos a aceptar un no, nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho constitucional”, señaló.

Reiteró: “Consideramos que no va a ser un gasto millonario porque si ellos no tienen los medios, vamos a ver cómo la población participa y aporta para que se haga, consideramos que es una inversión más no un gasto porque se puede recuperar el dinero que se le ha robado al pueblo de México”.

Para ello, dijo que están emprendiendo la campaña “Juicio sí, impunidad no”, que consiste en brigadas informativas para difundir dicha campaña, que durará hasta el 30 de julio.

Griselda Sosa Vásquez, representante del colectivo a nivel estatal, mencionó que, de realizarse la consulta, se obligaría a las personas implicadas a “enfrentar a la justicia y a devolver al pueblo los recursos que se han robado, por ello la importancia de que la población participe”.

La representante del colectivo Mexicanxs por la 4T en el distrito de Huajuapan, Nayeli Monte Zúñiga, recordó que esta petición de juicio inició el año pasado con la recolección de más de 2 millones de firmas, que son el requisito previo para que se lleve a cabo una consulta.

Mencionó que es gracias al Instituto para devolverle al pueblo lo robado, que se han destinado recursos a comunidades con mayor rezago, como ya ocurrió con la comunidad mixteca de San Simón Zahuatlán y como puede ocurrir luego de que los ex presidentes sean enjuiciados.