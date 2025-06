Exigen a Congreso revocación de mandato de presidenta de Zapotitlán Palmas (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 12 de junio. Un grupo de ciudadanos solicitó al Congreso del Estado de Oaxaca, iniciar con el trámite de la revocación del mandato de la presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, Inés Martínez Reyes y la regidora de Salud, Elodia López, porque continúan realizando desvíos de recursos.

El presidente del Comité Ciudadano de Zapotitlán Palmas, Francisco Hernández Martínez, indicó entre las obras que presentan inconsistencias, fue la realizada en el 2024, un pozo profundo en el lugar llamado del Titano, en la parte Sur de la comunidad, cuyo costo fue un millón 689 mil pesos, para beneficiar a mil 301 ciudadanos, pero al momento de ser inaugurada descubrieron que no contaba con agua y energía eléctrica.

Señaló que desde hace dos meses el parque y palacio municipal no cuenta con energía eléctrica, porque la presidenta no ha pagado el adeudo de 79 mil pesos que tiene el municipio con Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Porque nosotros pedimos como pueblo y comité, que nos informe el desvió del recurso para pago de los regidores Damián Reyes Longinos y Elías Rafael López Loyola; así como del Alcalde Municipal, Jaime Flores Soriano y síndico municipal, José Longinos Martínez; se les debe desde el 16 al 31 diciembre del 2023, hasta la fecha”, denunció.

Aseguró que a pesar de que existen tres demandas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en contra de la presidenta municipal Inés Martínez Reyes, sigue sin avanzar la revocación del mandato.

Hernández Martínez refirió que continúan las inconsistencias en la administración municipal, porque hasta el momento no hay un informe de los recursos municipales por parte del Tesorero Municipal, solicitado por los habitantes, además de la aparente falsificación del sello y firma de la secretaria municipal.

“También le decimos a la Fiscalía que nosotros no tenemos notificación de cómo va ese proceso. Por eso hoy le pedimos precisamente a la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que les ponga atención a los temas, el pueblo se le va salir de control a este comité. Al no haber luz hay un problema de inseguridad, hace seis días que asaltaron la Conasupo, se llevaron el recurso de la venta de ese día, hubo muchos robos, tanto de animales y casa habitación. Estuvieron a punto de llevarse una camioneta, tuvieron que voltear la cámara para que no grabará”, reveló.

Sostuvo que el pueblo de Zapotitlán Palmas rechaza la forma en que administra los recursos la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, y que son asesores externos quienes siguen impulsándola a cometer más errores.

