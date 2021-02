Exige Villacaña a panista María Isabel López una disculpa pública por acusaciones sin pruebas, de lo contrario procederá legalmente (15:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. Javier Villacaña Jiménez, afirmó que la designación de la candidatura a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, será acordada por las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) por lo que lamentó las acusaciones de la panista María Isabel López López, quien lo acusó de enriquecimiento ilícito y de ser misógino.

En conferencia de prensa, el ex edil, exigió una disculpa pública a la panista ya que de lo contrario, advirtió, procederá legalmente.

Villacaña Jiménez, reconoció que ante el próximo proceso electoral ha buscado en el seno de su partido ser candidato.

Aseguró que en todo momento ha sido muy respetuoso del proceso electoral, por lo que en el caso del PAN había visto declaraciones inherentes a militantes de este partido, por lo que sabía que los candidatos serán los que estén mejor posicionados.

En ese sentido, lamentó que la señora María Isabel López López, -a quien dijo no tenía el gusto de conocer- lo haya acusado de misógino, enriquecimiento ilícito y actos de corrupción.

Recordó que cuando fue presidente municipal fue objeto de 14 auditorías, además de que casi toda su familia está compuesta por mujeres como su esposa, hijas y nietas.

“Quiero pedirle a María Isabel López López, que se retracte públicamente de sus señalamientos de hoy por la mañana porque no tiene prueba alguna que sustente lo que dijo, se lo digo de frente porque de no hacerlo me veré obligado a tomar medidas legales, sobre todo porque no voy a permitir que cualquier persona que no me conoce me agreda”.

“Me llamó la atención que me agredan así de manera directa, a la señora yo no tengo el gusto de conocerla, pero de lo que sí estoy seguro es que no tiene ninguna prueba para sostener todo lo dicho en contra de mi persona”, subrayó.

Villacaña Jiménez, manifestó que él tiene muchos amigos panistas, por lo que no permitiría que cualquier persona salga a acusarlo y señalarlo de manera ligera dañándolo, ya que él lleva años trabajando por Oaxaca.

“Estoy en el seno de mi partido buscando la candidatura, pero el candidato será el mejor posicionado, he pugnado porque en cualquier proceso electoral gane Oaxaca”.

El ex edil de la capital oaxaqueña, puntualizó que ha recibido múltiples muestras de afecto y apoyo de personas, pero ha sido respetuoso de los partidos y las resoluciones que los comités determinen.

