Exige PRD transparentar proceso de recolección de firmas para revocación de mandato (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de diciembre. El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, insistió en que la organización civil que recabó 10 millones de firmas de apoyo a la revocación de mandato explique cómo las obtuvo, quién pagó a las personas que las recolectaron, así como la renta de los traileres en que se transportaron las cajas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es sospechoso que de pronto una organización civil desconocida haya obtenido ese número de firmas luego de que el INE encontrara múltiples irregularidades en las que se recolectaron a través de la app.

“Sabemos cómo se las gastan para cumplir a costa de lo que sea y a la mala sus triquiñuelas, por eso estamos exigiendo se explique el proceso de esas 10 millones de firmas con las cuales según el presidente de la República se rebasa la cantidad que establece la ley, falta que el árbitro electoral las verifique”, expresó el líder perredista a través de un comunicado.

Zambrano expuso que de acuerdo con información en medios de comunicación, hasta el 24 de diciembre se habían recolectado un millón 79 mil 857 firmas sujetas a revisión y validez, la ley federal de revocación de mandato establece que la consulta se llevará a cabo si se obtienen por lo menos 3% por ciento de firmas de los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de Electorales, es decir dos millones 758 mil 227 rúbricas.

El líder perredista insistió en que, si lo antes mencionado no se transparenta, es porque posiblemente hayan echado mano de la estructura de gobierno y de los mal llamados servidores de la nación y entonces la falsa consulta popular seguirá siendo un ejercicio amañado, tramposo, en el que claramente demuestran desesperación porque a la gente no le importa participar en un ejercicio antidemocrático, en el que se priorizan personajes y no las necesidades de la sociedad mexicana.

“Que no echen las campanas al vuelo, están muy seguros de que cumplirán con lo requerido, respecto de las firmas para llevar a cabo esa consulta, pero falta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las acciones de inconstitucionalidad que se han interpuesto, como el caso de los partidos de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados”, enfatizó.

Finalmente señaló que será el INE quien revise minuciosamente las firmas entregadas y determinar su veracidad.

“Y a quienes andan inventando juicios penales en contra de opositores les digo: ya dejen de perder el tiempo y pónganse a trabajar, respondan a las y los mexicanos que los llevaron a ocupar los cargos que hoy ostentan, hacen falta medicamentos en los hospitales y clínicas, la sociedad mexicana necesita empleos y vivir dignamente, no consultas falsas”, enfatizó.

24 Horas

