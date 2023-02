Exige MULT a Gobiernos federal y estatal esclarecimiento de los asesinatos cometidos por el Multi (17:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) mostró su preocupación por los señalamientos parapolicíacos hecho por el MULTI en contra de una familia como los responsables de la violencia en Tierra Blanca.

La dirigencia del MULT, repudió el señalamiento contra de Emelia y Eleazar Ortiz, integrantes de la Coordinación Política Colectiva, “cuando el Multi es el que ha venido escalando la violencia en la comunidad de Tierra Blanca, comunidad hermana, cuyo único delito es adherirse a su nuestra organización, por lo que los hizo responsables de la integridad física de nuestros compañeros”, señaló.

“Vemos con tristeza y preocupación que el grupúsculo no ha reconocido que ha estado defendiendo a los asesinos y de manera cobarde, ruin y mezquino, hace señalamientos”.

A través de un comunicado la dirigencia colectiva, manifestó que “esos señalamientos son parte de la estrategia de contrainsurgencia y de la guerra de baja intensidad, digno de los fascistas al servicio de la mafia del poder local, es su respuesta al sentirse acorralada y busca por todos los medios salirse del atolladero. Su narrativa de siempre y que le ha funcionado, es asustar al gobierno federal y estatal con -el petate del muerto- de que se movilizaran a nivel nacional e internacional, no es más que el berrinche y plañidero actuar de costumbre”.

Lo cierto es, expresa, “que al atentar contra los compañeros que siguen resistiendo en Tierra Blanca, es su estrategia criminal de evitar el retorno de los autodesplazados, a quienes dice defender y dar cobijo; el multi está desde el 4 de mayo del 2022, creando un escenario de manera vil y perversa para sus fines que es el no retorno de los mismos; es clara y evidente su finalidad desde la firma del pacto de no agresión, mismo que no ha cumplido y el gobierno no le ha llamado la atención, desde la firma del mismo documento ha estado agrediendo constantemente a la comunidad de Tierra Blanca aún con la presencia de la guardia nacional cerca”.

Afirmaron tajantemente, que multi es responsable de los asesinatos de Mariano Cruz García, el 8 de agosto de 2022, de Luciano Pérez Martínez el 12 de mayo de 2022, de Juan Martínez Flores el 28 de enero de 2023, de Leodegario Cruz de Jesús, Gabina Martínez De Jesús, María Ramírez Martínez, el 9 de febrero del 2023 y de los heridos, Isidra Martínez Cruz, Carolina Santiago, Guadalupe De Jesús, Ana Cristina Martínez, Victoriana Martínez Guzmán, Gertrudis Cruz el 8 de agosto de 2022; Javier Martínez el 28 de enero de 2023; Antonio De Jesús Martínez, el 9 de febrero del 2023.

“Estos compañeros asesinados y heridos en 2022 y 2023, son consecuencia de los ataques del Multi, que ha seguido la perversa estrategia de victimizarse para seguir recibiendo las canonjías de sus patrones que lo patrocina y de exigir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), esa es la verdadera apuesta y su intención real sin consultar a los autodesplazados que de buena fe les ha creído”.

Destacaron que en estos años de su separación del MULT, ha sido comparsa, marioneta, brazo armado y ejecutor de la mafia del poder local (caciques) y astuta para engañar a los incautos de que su lucha es por su gente cuando ha sido para el beneficio de la cúpula vividora y lucradora de la lucha social.

Recalcaron que no les sorprende su actuar porque su separación fue producto de su arreglo con la mafia del poder local desde entonces, desde esa alianza en 2007, no ha dejado de amedrentar, hostigar, amenazar y atacar a las comunidades militantes del MULT en la zona triqui como lo hizo con la comunidad de Ojo de Agua, en septiembre de 2019.

Aseguraron qie sus dirigentes Macario García Merino, Horacio Santiago y el ex convicto Marcos García de Jesús son los principales responsables de la escalada de la violencia en la comunidad de Tierra Blanca.

Por todo ello, exigieron enérgicamente al gobierno federal y estatal el esclarecimiento inmediato de todos los asesinatos cometidos por los asesinos del multi hasta las últimas consecuencias, al tiempo de agradecer a las organizaciones sociales les su solidaridad, su acompañamiento y su pronunciamiento del cese de la violencia.

