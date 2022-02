Exhortan a regidor de seguridad de Huajuapan, disculpa por violencia de género (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de febrero. En Sesión Ordinaria de Cabildo virtual de este martes, a través de un posicionamiento, firmado por nueve concejales del Ayuntamiento de Huajuapan, exhortaron al regidor de Seguridad Pública y Movilidad, Pablo David Crespo de la Concha, brinde una disculpa pública por ejercer aparente violencia de género contra dos concejales.

En asuntos generales, la regidora de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Participación Ciudadana, Gloria Naxhiely Estrada, fue quien dio lectura al documento, recalcó que las supuestas víctimas son la síndico Hacendaria, Leticia Josefina Méndez González, y la regidora de Infraestructuras y Desarrollo Urbano, Valentina Teresa Vásquez Ambrosio.

A continuar con la lectura, refirió que el pasado 12 de enero en Sesión Extraordinaria de Cabildo virtual, el regidor Crespo de la Concha, aparentemente denostó y le faltó el respeto, sobre su profesión, a la síndica Hacendaria, cuando intervino por el dictamen de revocación de nombramientos de base, que fueron otorgados por la pasada administración municipal, los cuales fueron anulados.

“Pues si bien es cierto, la síndica no es abogada, pero no la limita a adquirir conocimientos en otras áreas diferentes a su profesión de licenciada en lenguas modernas por la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mucho menos a obtener un cargo de elección popular. Aunado que la antes mencionada ha estado en los diferentes cargos públicos que le dan la experiencia y capacidad para formar parte de alguna comisión, y desarrollar los proyectos que se le encomienden”, agregó.

Señaló que el 8 de febrero en Sesión Ordinaria de Cabildo virtual, el concejal de Seguridad Pública supuestamente le hizo varios señalamientos y le faltó el respeto a la regidora Valentina Teresa Vásquez, al intervenir sobre el informe del estado financiero en que se recibió al Sistema Administrador de Agua Potable y Alcantarillado de Huajuapan (SAPAHUA).

Aseguró que, en esa misma sesión, supuestamente también le faltó el respeto a la Comisión de Reglamentos, pues denigró la capacidad de los concejales que la integran, con aparentes palabras sarcásticas.

Por su parte, el regidor de Seguridad Pública y Movilidad, Pablo David Crespo de la Concha, afirmó que durante sus participaciones en las sesiones de cabildo se ha dirigido con respeto y fundamento.

“No he faltado el respeto a nadie. Si alguna situación o puntualización, muy objetiva, incomoda o molesta, bueno, esa es otra situación. Yo más que nada aquí veo un posicionamiento político por quienes lo firman, no me extraña, finalmente estamos en un ámbito político, lo respeto de esa manera”, subrayó.

Consideró que la lectura del posicionamiento viola la veda electoral vigente, con motivo de la Consulta Popular sobre la revocación de mandato que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), pues el señalamiento lo hacen de manera directa a él, como integrante de un partido político.

Expresó que seguirá siendo un concejal crítico, además de que vendrán más señalamientos en su contra, cuando trate de incomodar a quien no hace bien las cosas.

Apuntó que nunca ha denigrado a las regidoras por su género, que los señalamientos los ha hecho por temas de trabajo.

