Exhortan a municipios del estado a implementar acciones contra el periodo de estiaje (16:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de marzo. Con 34 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que los 570 Ayuntamientos de Oaxaca implementen planes de atención ante el próximo periodo de estiaje, a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable y prevenir afectaciones a la población.

El exhorto fue promovido por la diputada Biaani Palomec Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), quien planteó que las autoridades deberán anticipar, atender y mitigar los efectos del estiaje mediante acciones oportunas, coordinadas y suficientes.

Por ello, se establece la elaboración de planes de atención que incluyan acciones concretas, como el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hídrica; la detección y reparación de fugas; la rehabilitación de sistemas de captación, almacenamiento y distribución; y la verificación de equipos de bombeo. Asimismo, se contemplan estrategias de abasto emergente mediante el uso de pipas, priorizando a personas adultas mayores, niñas, niños y comunidades en situación de pobreza.

Así como la implementación de campañas de concientización sobre el uso eficiente y racional del recurso, y al establecimiento de canales de comunicación directa con la población para la atención oportuna de emergencias hídricas.

Además, los Ayuntamientos deberán instituir mecanismos permanentes de coordinación con la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa), con el objetivo de garantizar una respuesta institucional conjunta.

Ante el Pleno, la legisladora señaló que esta propuesta se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Agua, recordando que el acceso a este recurso constituye un derecho humano indispensable para la vida, la salud y la dignidad.

Puntualizó que el estiaje es un fenómeno recurrente que se presenta en México entre los meses de febrero y mayo, alcanzando sus niveles más críticos en el bimestre abril-mayo.

En este contexto, destacó que en Oaxaca existen municipios vulnerables, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que subrayó que la prevención es fundamental para evitar que esta condición derive en una crisis que vulnere los derechos humanos.

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