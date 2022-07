Exhiben a sobrino de Layda Sansores pidiendo sobornos hasta por “80 milloncitos” (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. En el marco de los polémicos audios que ha filtrado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, este miércoles se expuso un audio en el cual Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la funcionaria, presuntamente pide una “mordida” para otorgar permisos de construcción en zonas exclusivas de la Ciudad de México.

En uno de los audios, difundido a través de redes sociales, se escucha hablar a Gerardo Sansores preguntando por el costo que tiene un departamento en la capital del país, cerca de zonas como el Pedregal y luego cuestiona por cuál será el soborno que recibirá.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal?, ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de “mordida”, el 10 por ciento son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?”, se oye decir en la grabación.

También es posible escuchar a el sobrino de la gobernadora diciendo a su interlocutor lo que debe hacer para que otorgue un permiso en zonas donde está prohibido construir inmuebles.

“Aquí debe haber unos 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta, óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto uno”, concluye presuntamente el sobrino de la mandataria de Campeche.

Se señala que los audios pertenecen a la época en la que Layda Sansores era alcaldesa en Álvaro Obregón.

Actualmente, Gerardo Sánchez Sansores se encuentra como subsecretario en la Secretaría de Gobierno de Campeche.

Hasta el momento, la gobernadora de la entidad no ha comentado nada con respecto a los audios./Agencias-PUNTOporPUNTO

Compartir