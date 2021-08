Exciclista olímpica Olivia Podmore muere a los 24 años (19:02 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. La exciclista olímpica Olivia Podmore, representante de Nueva Zelanda en Río 2016, falleció de forma inesperada el pasado 9 de agosto. Se están llevando a cabo investigaciones para conocer el motivo de su fallecimiento. Este lamentable suceso ha puesto en el centro de atención el debate sobre la salud mental de los atletas que vivimos en un par de ocasiones durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de su hermano Mitchell Podmore y por el momento, se están llevando a cabo investigaciones para conocer el motivo de su fallecimiento, por lo que no se ha dado más información alrededor de lo sucedido.

Una partida inesperada

“Descansa en paz mi hermosa hermana y la amada hija de Phil Podmore. Estarás en nuestros corazones para siempre”, fue el emotivo y triste mensaje con el que su hermano anunció la trágica noticia. La atleta olímpica pasó el fin de semana con su pareja Eric Murray, quien también es representante de Nueva Zelanda y campeón olímpico en la disciplina de remo. Según los informes de su familia la joven pasó un agradable fin de semana con Eric y otro amigo en Queenstown y mencionaron que: “Cualquiera que la hubiera visto en las últimas 72 horas no podría pensar que pasara esto”. Sin embargo, horas antes de su sensible fallecimiento la deportista publicó una foto en su perfil de Instagram acompañada con un mensaje que dejó muchas dudas entre sus seguidores y dejó algunas pistas de su estado de ánimo: “El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido, ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes”.

El mensaje de Olivia dejó en claro que la ciclista pasaba por un momento difícil al no ser seleccionada para representar a su país en Tokio 2020. Por su parte el Comité Olímpico de Nueva Zelanda (NZOC) emitió un comunicado en redes sociales: “Ofrecemos nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y otras personas de la comunidad de Nueva Zelanda que están de duelo por esta pérdida. Brindaremos apoyo para el bienestar de los miembros de su equipo y del equipo en general cuando regresemos a casa desde Tokio. Ella era un miembro valioso del equipo y su pérdida se sentirá en toda la comunidad deportiva de Nueva Zelanda”. Pero estas declaraciones del comité neozelandés han levantado muchas críticas por parte de otros atletas y uno de sus excompañeros de equipo, Edward Dawkins ha pedido al organismo deportivo que tomen acción y responsabilidad del fallecimiento de su compañera.

Carrera deportiva

Nacida en Christchurch, Nueva Zelanda, Olivia tuvo una carrera deportiva espectacular. Su logro más importante fue durante el Campeonato Mundial Juvenil en el año 2015 el cual se llevó a cabo en Astana, Kazajistán en donde tuvo una presentación increíble y logró llevarse el bronce de la prueba lo que le ayudó a clasificarse a los Juegos Olímpicos de Río 2016. A pesar de que no tuvo una buena participación en la justa veraniega, la experiencia adquirida en la competencia más importante de su vida le consiguió la victoria en el Campeonato Nacional de Keiring en el 2017. Además de sus grandes habilidades deportivas Podmore fue muy querida y sin duda será muy extrañada: “Estamos profundamente tristes por la repentina pérdida de nuestra joven ciclista Olivia Podmore. Ella era una ciclista muy querida y respetada en nuestro equipo de Cycling New Zealanda (CNZ) y la comunidad ciclista en general”, declaro el comité de la CNZ.

