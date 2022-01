Ex trabajadores del MACO no permitirán reapertura hasta que les paguen adeudo (14:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 27 e enero. Ex trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Maco) advirtieron que no permitirán la reapertura de este espacio hasta que no les paguen todo lo que la asociación civil Amigos del Museo les adeuda.

En conferencia de prensa, Óscar Montaño Aragón, uno de los trabajadores afectados, expuso que son dos demandas que mantienen ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, una por salarios, y la otra para la reinserción a su lugar de trabajo.

Detalló que el próximo mes de abril, se cumplirá un año del intento de desalojo que sufrieron los ex trabajadores por parte de policías estatales.

Pidió a las autoridades del Maco, entre ellos a Rubén Leyva y a José Luis Bustamante del Valle, asumir su responsabilidad en el manejo de los recursos destinados al Maco, al manifestar que era inadmisible que ahora los acusaran del desvío de recursos, cuando ellos como trabajadores no tenían acceso al dinero.

Además, lamentó la designación de Oliver Martínez como nuevo director del Maco, al recordar que él tiene denuncias por el robo del archivo García Dorantes en Huautla de Jiménez.

Ante la falta de atención que logré terminar con el conflicto laboral, exigió a nombre de los trabajadores un cambio de mesa directiva, para que el Maco sea una institución sustentable y dejé de ser utilizada para que los que la dirijan solo reciban favores políticos.

En ese sentido, Laura Cravioto, también ex trabajadora, recalcó que todo lo dicho por la asociación civil eran mentiras sin sustento ni respaldo, ya que solo estaban realizando una supuesta auditoría a puerta cerrada, borrando las evidencias y videos del desalojo que sufrieron.

“Ahora están inventando que nosotros desviamos el recurso, al contrario, yo puse de mi bolsa 10 mil pesos para pagar la luz con tal de que siguieran las actividades en el Museo”, declaró.

Dijo que cuando a los antes mencionados los buscaban en sus casas para exponerles las necesidades del Maco, solo los recibían con “su carota y les decían que lo resolvieran como pudieran porque no tenían dinero”.

“Por eso exigimos nuestro pago, porque no es justo que está gente diga que hubo un desvío de recursos y si lo hubo, fue por parte de ellos y no de nosotros como trabajadores que ni acceso al recurso teníamos”, finalizó.