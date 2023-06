Ex gerente denuncia a director del Monte de Piedad de permitir hostigamiento laboral y acoso sexual en su contra (14:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de junio. Otro caso más de acoso sexual y laboral en el Gobierno de morenista fue denunciado, ahora en el Monte de Piedad del estado de Oaxaca.

La gerente de la sucursal 8 “20 de Noviembre”, Magda Liliana Altamirano Calderón acusó al director del Monte de Piedad, Omar Julián Julián de haber permitido hostigamiento sexual y cacería en su contra.

Además lo señaló de haber tolerado la corrupción en la dependencia, y que al tratar de alzar la voz fue tratado peor que un delincuente, ya que su queja no fue escuchada y tampoco le dio la oportunidad de un juicio justo por el hecho de ser mujer.

Lamentó que el directivo del Monte de Piedad haya permitido este tipo de actos, pese a que el Mandatario Salomón Jara Cruz ha expresado que su “voluntad es promover el respeto, a inclusión, la autonomía, el empoderamiento y el acceso de las mujeres oaxaqueñas a la justicia, bienestar y a una vida libre de violencia que constituye un eje prioritario y transversal de todas las políticas públicas y toda acción de de su gobierno, con las mujeres todo sin las mujeres nada”.

“Si a mí que tenía un cargo de gerencia me violaron mis derechos que se puede esperar que le hagan lo mismo a otra mujer sin saber cómo defenderse”, expresó Altamirano Calderón.

Se dijo sorprendida que pese a haber denunciado esta conducta ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en razón de Género, ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), La Secretaría de Honestidad y Transparencia y Función Pública, el director Omar Julián se sienta protegido ante el gobernador Jara Cruz.

La ex gerente manifestó que todo el acoso y hostigamiento inició cuando al llegar a la sucursal denunció y paró actos de corrupción, y al no ser parte de la corrupción y atreverse a señalar, comenzaron los actos de intimidación y amenazas, las cuáles Julián Julián nunca dio respuesta de ello, “por el contrario no sólo quería despedirme si no que me fuera del Monte con una responsabilidad administrativa en mi contra”.

Señaló que las pruebas a su favor ya están en poder de las autoridades correspondientes pues al no aceptar el dinero y callar porque va en contra de sus principios decidieron expulsarla de manera violenta del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca.

