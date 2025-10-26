Ex candidato a regidor del partido Mujer en Santa Lucía del Camino en estado de ebriedad termina con su coche dentro de una vivienda (21:05 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de octubre. El ex candidato a regidor por el partido MUJER en el municipio de Santa Lucía del Camino terminó su noche de farra impactando su coche y terminó en el patio de una casa en San Sebastián Tutla.

El también pseudo líder juvenil de Movimiento Ciudadano, Marcial Ignacio S.A., manejaba su unidad de motor en total estado de ebriedad en calles de esa localidad, por lo que acabó chocando contra un domicilio particular.

Por la alta velocidad con la que se desplazaba terminó en el patio del domicilio, afortunadamente para la familia que se encontraba realizando sus actividades dentro de su hogar por ello no hubo personas lesionadas.

Por ello autoridades de la agencia de San Francisco Tutla solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino y fue detenido y trasladado a los separos de la Policía Municipal para que responda por los cuantiosos daños materiales que causó a la familia. Según versiones de los vecinos del detenido, señalaron que no es la primera vez que se ve envuelto en escándalos y accidentes en su comunidad por el gusto por el alcohol, sin embargo, no había sido detenido ya que se cree intocable por dedicarse a la política y tener amigos en la política .

