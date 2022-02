Eviel Pérez Magaña da positivo a Covid-19 (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. El ex presidente estatal del PRI en Oaxaca Eviel Pérez Magaña dio positivo a Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter el también ex senador dio a conocer que luego de realizarse una prueba el resultado arrojó positivo al virus.

Pérez Magaña, señaló que afortunadamente ya está vacunado, sin embargo, por recomendación se mantendrá aislado siguiendo su tratamiento médico.

“Amigas y amigos, informo que me realice prueba de COVID y salí positivo, afortunadamente me encuentro vacunado sin embargo por recomendación médica seguiré el tratamiento al pie de la letra por lo que estaré ausente unos días; la enfermedad no acaba, sigamos cuidándonos todos”.

