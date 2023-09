Eviel es como “el burro que tocó la flauta”, traidor al partido que le dio todo: Avilés Álvarez (18:01 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. “Eviel es como el burro que tocó la flauta, un hombre que se hizo de la nada que no ha tenido compromisos con el partido, con su partido y que ha tenido eso sí mucha suerte”, así se refirió el coordinador de los diputados locales priistas en el Congreso local Alejandro Avilés Álvarez, del ahora morenista Eviel Pérez Magaña.

Y es que el ex senador de la República, ex diputado federal y ex secretario de estado, cargos logrados gracias al Partido Revolucionario Institucional al cual renunció en pasados días para cobijarse en el partido Morena, ayer fue repudiado por los morenistas en el evento del auditorio Guelaguetza de la Firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación Oaxaca encabezado por la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

Avilés Álvarez, lo señaló de traidor al instituto político que le dio todo el apoyo para estar en diferentes cargos políticos y en la administración pública, sin embargo, dijo que su historia es la de un hombre que se hizo de la nada que no ha tenido compromisos con el partido con su partido y que ha tenido eso sí mucha suerte no como el burro que tocó la flauta.

“Yo no podría llegar a mi casa y verme al espejo y que se me ponga una “T” de traidor y con qué calidad humana pudiera yo darle un consejo a mis hijos de buenos principios cuando yo mismo estoy siendo y traicionando los míos y lo que me ha dado lo que me ha formado, nosotros somos derechos y de una sola pieza”, recalcó.

“Lo conozco perfectamente porque es de la zona, al haberse rajado un candidato cañero en Tuxtepec, fuimos por él, para hacerlo candidato, y esa elección yo recuerdo muy bien que se ganó en la mesa, la perdimos contra Alfredo Ahuja, por 70 votos y después se ganó en Instituto Electoral, por 70 votos Ahí empieza su historia”, expresó.

Por su parte, el presidente estatal del PRI; Javier Villacaña Jiménez, indicó que es de pena ajena e indigno que hayan soportado lo que soportaron ayer los ahora neo morenistas en ese show mediático que le armaron a Claudia Sheinbaum, ellos así lo decidieron nosotros estamos viendo para adelante”.

Por otro lado, manifestó que los dirigentes del partido oficial le han hablado a presidentes y le han manejado una gama de opciones desde condicionarlos en la entrega de recursos, amenazarlos con auditorías hasta dorarles la píldora de que van a ser los candidatos, cuando ellos saben que si no renunciaron a la mitad de su mandato no pueden ser reelectos por ninguna otra fuerza política diferente al que los registró en el proceso que se está viviendo.

Villacaña Jiménez, acompañado del coordinador de los diputados oaxaqueños, Alejandro Avilés, la diputada María Luisa Matus, y los lideres de los sectores obrero, Carlos Mejía Gil, y Popular, Carmelita Ricárdez, denunciaron el acoso y la presión a la que sometieron a presidentes municipales de filiación distinta a Morena para sumarse a la ungida corcholata presidencial, resaltando que solo un edil era de militancia partidista, el de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Lamentó que priistas como Eviel Pérez Magaña y Mariana Benítez no valorarán la carrera política que construyeron gracias al PRI, traicionando la confianza no solo de la militancia, sino también exhibiendo su pobreza de principios “porque el PRI es quien los ha hecho presidentes municipales, diputados, senadores y/o funcionarios”.

Señaló que el hecho de acompañar en el escenario del Auditorio Guelaguetza a la representante del oficialismo, denota que los simpatizantes de Morena, serán relegados para que ex priístas ocupen posiciones privilegiadas en los cargos de elección popular del actual proceso y en la Administración Pública Estatal.

“Fue indignante el sometimiento al rechazo morenista a quienes salieron por la puerta de atrás del partido y se fueron con la esperanza de recibir un cargo que les permita seguir viviendo del erario”, aseguró.

Conjuntamente denunciaron presiones a los ediles de filiación priísta para que abandonen el partido y se sumen a Morena, sin embargo, hay presidentes municipales que están defendiendo con trabajo su honestidad, dignidad y congruencia ideológica.

Destacaron que a algunas autoridades municipales las están engañando en que podrán reelegirse por Morena, cuando las y los morenistas dejaron claro que no se bajaran para que pase un ex priísta, al mismo tiempo que la misma ley señala que si pertenecen a una fuerza política diferente, deberían haber renunciado a su militancia a la mitad de su mandato, por lo cual es un hecho que no cuentan con esa posibilidad.

