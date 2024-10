EU no tiene registro de que el gobernador Rocha Moya estuviera en el país durante el secuestro de “El Mayo” en Sinaloa (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos no tiene registros que indiquen que Rubén Rocha Moya haya estado en el país en las fechas cercanas al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada por Joaquín Guzmán López, lo que contradice las declaraciones del gobernador de Sinaloa.

Fuentes de la CBP confirmaron al periodista Luis Chaparro que “esa persona (Rocha Moya) no entró al país en esa fecha ni en fechas cercanas. Se lo puedo asegurar. Todas las personas que ingresan al país están registradas en nuestro sistema, y no hay ningún registro de él”.

Es importante recordar que, tras la detención de “El Mayo” en Estados Unidos el 25 de julio, después de ser entregado por Guzmán López, el fundador y líder del Cártel de Sinaloa emitió una carta en la que afirmaba haber sido secuestrado al asistir a una reunión en la que se le había hecho creer que se encontraría con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, exrector de la UAS.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en un evento en Culiacán el 10 de agosto, el gobernador respondió a las declaraciones de Zambada: “Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si (“El Mayo”) les creyó, pues cayó en la trampa. No, no tenía por qué, Ya dije que esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones (…) No hay nada que pueda vincularme a esos asuntos”.

Rocha Moya aseguró además que el día en que secuestraron a Zambada él se encontraba en un viaje de vacaciones que hizo en un avión privado que le prestó el empresario Jesús Vizcarra a su hijo. Reiteró que no se fue porque estuviera enterado de la reunión. “Tocó la casualidad”, señaló Rocha Moya.

Afirmó que regresó de este viaje un día después del secuestro de Zambada.

Ante los dichos del mandatario estatal, el empresario Vizcarra, fundador de SuKarne y Salud Digna, explicó que el avión le fue solicitado por Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador, y concedido debido a una amistad de larga data. La relación entre Vizcarra y la familia Rocha se remonta a 28 años, cuando Rubén Rocha Moya era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Vizcarra presidía el Patronato del Hospital Civil de Culiacán.

Latinus.us