EU está “desesperado”por detener a “El Mayo” Zambada, es una “obsesión”: Mike Vigil (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Ismael “El Mayo” Zambada García es es la pieza que le falta al Gobierno de Estados Unidos para desarticular al Cártel de Sinaloa y así dar un duro golpe a la organización que durante décadas ha traficado miles de toneladas de de droga a ese país, así lo planteó Mike Vigil, ex Director de Operaciones Internacionales de la DEA (la Agencia Antidrogas Estadounidense).

En entrevista telefónica con SinEmbargo, Vigil aseguró que por tratarse de un capo del narco que nunca ha pisado la cárcel, además de uno de los últimos sobrevivientes de la llamada “vieja guardia” que están libres, EU está “obsesionado” con él sin importar que tenga 73 años y presuntamente esté enfermo de diabetes.

El Departamento de Estado de EU anunció este miércoles que aumentaba de 5 a 15 millones de dólares la recompensa a quien proporcione información que lleve a la captura de Zambada García, que junto con Rafael Caro Quintero y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (Nemesio Osegura Cervantes, “El Mencho”), es uno de los narcotraficantes más buscados en ese país.

Para el exfuncionario de la DEA ésta es una “jugada” que refleja la necesidad que existe tanto por parte de Estados Unidos como de México por lograr una captura equiparable a la de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, que al menos hacia el exterior era el líder del Cártel de Sinaloa.

“Detener al Mayo, que siempre fue el poder detrás del Chapo Guzman, tendría un impacto más grande. Si cae ‘El Mayo’, eso va a tener un impacto porque ‘Los Chapitos’ -los hijos de Guzmán Loera- no van a poder manejar el cártel. Mucha gente al interior no los respeta porque están en la organización por el padre. Por muchos años no se ensuciaron las manos porque lo único que hacían era gastarse el dinero”, señaló Vigil.

Se ha mantenido “como un ejemplo donde la justicia ha fallado y él es como una imagen de que la justicia ha fracasado en México y Estados Unidos”, añadió.

QUIÉN LE TEME A “EL MAYO”

También aseguró que a pesar del aumento en la recompensa, “nadie ni dentro ni fuera del Cártel de Sinaloa va a denunciar al Mayo” y recordó el caso de Rodrigo Aréchiga Gamboa alias “El Chino Ántrax”, quien después de haber sido detenido, habría llegado a un acuerdo con autoridades estadounidenses para regresar a México y conducirlos hasta el lugar donde se encontraba Zambada, que presuntamente había estado detrás de su captura, en 2013.

“El Chino Ántrax” apareció muerto en un paraje cerca de Culiacán en mayo 2020. En vida había sido uno de los sicarios más destacados del Cártel de Sinaloa.

Zambada García es considerado por muchos especialistas en narcotráfico como el último capo poderoso de la vieja guardia. De acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo, todos sus contemporáneos han muerto o están presos.

“El Mayo” se inició en el negocio del narcotráfico en los años setenta. Antes era empleado de una mueblería. Más tarde se metió al negocio –“así nomás”, según le relató al periodista Julio Scherer García cuando se encontró con él en la sierra de Sinaloa –y es el más longevo en esa actividad. Más de cuatro décadas se ha mantenido Zambada en el negocio, intocable e impune.

“EL MAYO” VS “EL MENCHO”

Cuestionado sobre por qué el Gobierno de Estados Unidos había aumentado la recompensa por Zambada García y no la que ofrece por “El Mencho”, respondió que para el vecino del norte, el Cártel de Sinaloa sigue siendo más poderoso que el CJNG, al menos en su territorio.

Si bien es cierto el Cártel Jalisco es más violento, en materia de tráfico de drogas y manejo de activos, Sinaloa se mantiene a la cabeza, finalizó Vigil.

Información de:https://www.sinembargo.mx/

