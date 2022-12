EU emitió “alerta de seguridad” en Jalisco tras captura de “Tony Montana” (21:46 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de diciembre. EEUU emitió “alerta de seguridad” en Jalisco tras la captura de “Tony Montana”, hermano del “Mencho”

La Embajada estadounidense informó que hay posibilidades de que se desarrollen conflictos entre autoridades y criminales

Luego de la captura de Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México comunicó una alerta de seguridad en Jalisco durante la tarde del martes 20 de diciembre.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” fue capturado tan solo unos días después de que las autoridades señalaran al “cártel de las cuatro letras” por el secuestro de un coronel

Cabe recordar que durante la madrugada del martes 20 de diciembre fue detenido por autoridades mexicanas Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

A través de su paágina web (mx.usembassy.gov) la institución estadounidense informó que en Jalisco se realizó una alerta de seguridad además del aumento en la presencia de autoridades en el área Metropolitana de Guadalajara luego de los reportes del arresto del miembro de un cártel.

La institución estadounidense además señaló que hay posibilidad de conflictos que involucren a policías y criminales.

Además compartió diversas medidas recomendadas para enfrentar la situación tales como: tener cuidado con lo que sucede en el entorno, estar atento a los medios locales para obtener informaron actualizada.

De igual manera, recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener un alto grado de vigilancia y mantener un perfil bajo. Ante cualquier situación de emergencia se puede llamar al número 911.

La detención de Tony Montana causó un despliegue en Jalisco, Colima y Michoacán y un estado de “alerta máxima” derivada de posibles acciones por parte de miembros del cártel de las cuatro letras, liderado por El Mencho.

Ricardo Sánchez Beruben, titular de la Coordinación Estratégica de Seguridad de Jalisco, compartió a través de Twitter que: “producto de las acciones que efectivos del Ejército Mexicano realizan en distintas zonas de la entidad, autoridades de los tres niveles de gobierno permanecen alertas para atender posibles eventualidades que puedan presentarse”.

Por su parte y también por medio de Twitter la cuenta Travel – State Dept indicó que hubo un aumento en la presencia de seguridad en Jalisco.

Asimismo se puso a disposición un formulario de contacto para servicios a ciudadanos estadounidenses en México y números de teléfono desde Estados Unidos como desde México.

A pesar de que Sánchez Beruben, explicó que durante la mañana se registraron diversos reportes a las líneas de emergencia para denunciar presuntos hechos criminales también confirmó que dichos informes resultaron no ser verdaderos: “Afortunadamente han resultado falsos”, comentó.

Quién es “Tony Montana”

Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en Michoacán y ha sido relacionado por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos con los delitos de tráfico internacional de drogas y blanqueo de capital.

Por su parte la Sedena informó que era el presunto encargado de la adquisición de grandes cantidades de armas así como de coordinar actos violentos en contra de organizaciones rivales. Fue arrestado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

“Se presume que era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades, coordinar acciones violentas en contra de grupos antagónicos”, detalló en un comunicado la institución de seguridad. Durante su captura la Sedena informó que le fueron decomisadas seis armas cortas, un arma larga, un paquete con posible cocaína, dos vehículos y nueve cargadores.

Cabe destacar que dicha persona ya había sido capturado en Tlajomulco de Zúñiga durante el año 2015 cuando viajaba en un vehículo y se le detuvo por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por delitos contra la salud.

