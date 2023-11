Estudiantes golpean a profesor de la Vocacional 8 por presunto acoso sexual (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. Sorpresivo incidente se registró el día viernes 17 de noviembre en la vocacional 8 del Instituto Politécnico Nacional, cuando un grupo de estudiantes mujeres enfrentaron a uno de sus profesores por presuntos actos de acoso sexual, con una intervención directa que termino en agresiones físicas directas al profesor señalado.

Por medio de un video difundido en redes, se observa a una joven vestida de negro y con el rostro cubierto confrontando a un profesor de edad avanzada quien se encuentra en su escritorio.

“Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace”, se escucha a la joven acusar.