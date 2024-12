Estudiantes del Sureste y Viguera jugarán la final de Mayor A el próximo 15 de diciembre (20:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. Después de unas semifinales de alarido disputadas en el estadio Tecnológico y en el campo de Viguera, los representativos de los Estudiantes del Sureste y Trinidad de Viguera, derrotaron a sus respectivos oponentes y con ello consiguieron su pase para disputar la gran final del torneo de Copa de la Liga Mayor A, la cual se programó para el próximo 15 de diciembre en el Templo Alebrije.

En el duelo celebrado en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, los Mezcaleros llegaron con una alineación que era una calca del equipo de los Chapulineros que milita en la Liga del Balompié Mexicano, con jugadores como Arellano, Miramontes, Dávalos, Henestrosa, De la Rosa, por mencionar algunos, dejando en la banca en su mayor parte al equipo de Mezcaleros que también milita en la citada liga.

En cuanto a las acciones del partido, los del Agave empezaron a rotar el esférico y generaron mayor cantidad de oportunidades, sin embargo, fue el equipo de los Estudiantes el que empezó a jugar con balones largos, al minuto 40 una jugada de pared por el sector de la izquierda terminó con un centro al área que fue rematado de forma espectacular por parte de Luis Maldonado, quien de tijera mandó el esférico al fondo de la portería.

De esta manera se fueron al descanso, el equipo de los Mezcaleros regresó con un planteamiento más ofensivo pero sus delanteros no estuvieron finos, Omar Arellano en par de ocasiones falló sus disparos frente al arco, mientras que los Estudiantes no desaprovecharon los contragolpes y en la recta final de la segunda parte, Ramón Maldonado se encontró con un esférico dentro del área el cual no desperdició y con ello aseguraron su pase a la final.

En la otra llave el equipo de Viguera salió como favorito y en la primera parte se adelantó en el marcador, pero los juveniles de Dragones salieron motivados a demostrar el buen futbol que los identifica y con mucha garra lograron el empate con lo que llevaron el duelo hasta los tiempos extras, donde ninguno pudo conseguir aumentar las anotaciones por lo que todo se definió en la ronda de tiros penales, en esta ocasión el portero de Viguera se vistió de héroe y con las buenas ejecuciones de sus delanteros, lograron el pase a la final para disputar el título ante los Estudiantes del Sureste la próxima semana al mediodía.

