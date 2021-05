Estudiante de primaria dispara contra compañeros en EU (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. Una menor de 11 0 12 años abrió fuego contra sus compañeros en una escuela en Idaho, al noroeste de Estados Unidos, causando heridas en tres personas, antes de ser desarmada por su maestra.

La estudiante de la escuela secundaria Rigby, cerca de Idaho Falls, que cursa el sexto grado, sacó de su mochila una pistola y disparó múltiples rondas dentro y fuera de la escuela, así lo dio a conocer el alguacil del condado de Jefferson, Steve Anderson.

Asimismo, informó que las heridas causadas a dos estudiantes y un miembro del personal educativo, no son de gravedad, por lo que no ponen en riesgo sus vidas.

“Durante el tiroteo, una maestra desarmó a la estudiante y la retuvo hasta que la policía la puso bajo custodia”, señaló el alguacil, además de informar que el caso ya es investigado por el FBI y a nivel local.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher

A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting

Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2

