Estudiante de la UAEM enfrentó ola de acoso y odio en redes sociales tras cuestionar a Fernández Noroña durante foro público (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de septiembre. Victoria Montes de Oca Castañeda, estudiante de Ciencias Políticas en la UAEM, enfrentó una ola de acoso y odio en redes sociales tras cuestionar al senador Gerardo Fernández Noroña durante un foro público. La joven acusó al político de fomentar el ataque en su contra, denunciando que un político que presume feminismo fue el primero en promover violencia digital contra una mujer que lo criticó.

Lo que dijo la estudiante

En entrevista con Grupo Fórmula, Montes de Oca relató que la agresión comenzó cuando expresó dudas sobre la coherencia del discurso de austeridad del senador, además de denunciar lenguaje misógino hacia la senadora Lilly Téllez. Después del foro, fue bombardeada con mensajes agresivos en redes que, dijo, fueron alentados por el mismo Noroña. A eso se agregó tristeza y desilusión por ver cómo la política convertía a la juventud en blanco de violencia.

Implicaciones: arrasan con el futuro democrático

Esto es más que un ataque digital: es el método preferido de un régimen que se llama transformador, pero castiga a quienes piensan distinto. Si alzar la voz significa ser acosado públicamente, la participación juvenil se convierte en acto de riesgo. En un país donde ya sabemos que los periodistas pagan caro por su trabajo, que una estudiante sea blanco por exigir coherencia es señal de alarma: aquí no solo estamos perdiendo audios, estamos perdiendo voces.

La respuesta autoritaria

Noroña no lo dejó pasar. Lo que debería ser un debate constructivo, lo convirtió en una acusación de mentira. Pidió a la estudiante pruebas de sus señalamientos misóginos y cuestionó su credencial y presencia en el foro, reclamando, sin prueba, que ni siquiera debía estar ahí. Esa actitud no defiende el diálogo; lo destruye, sumergiéndolo en descalificación, sospecha y amedrentamientos. ([turn0search5])

Cuando el poder público usa el miedo como herramienta para silenciar, está cavando su propia tumba democrática. Este régimen exige cambio mientras allana el camino a la juventud que se atreve a cuestionarlo. Hoy, a Victoria la acosan. Pero mañana, ¿quién va a estar dispuesto a hablar? Si no defendemos su voz hoy, mañana solo escucharemos el eco autoritario de quienes ya se cansaron de callar.

