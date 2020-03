Estoy bien y guardando reposo, dice Horacio Franco (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Estoy muy bien y mis pulmones funcionan al cien por ciento. Ya me dieron de alta, estoy en casa sin mayores problemas y guardando reposo, dijo el músico Horacio Franco.

“Después de 13 días de haber llegado de gira por NY y con diversos malestares no severos que me llevaron al hospital, salió mi prueba del COVID 19: positiva. Por lo que más quieran, quédense en sus casas y guarden sana distancia”.

El también director de orquesta y Premio Crónica cuenta que “había regresado de Nueva York en la segunda semana de marzo y el día 19 había sufrido fiebre. Ese día un otrorrinonaringólogo me dijo que era una infección, pero quise descartar el coronavirus porque estuve tres semanas en Nueva York, en muchos conciertos en escuelas, en contacto con mucha gente. Soy un grupo de riesgo, no puedo negarlo, ahorita estoy en cuarentena”.

Explicó que la prueba que se realizó por precaución salió negativa, pero ese mismo día, jueves 19 marzo, el subsecretario López-Gatell anunció que esos laboratorios – Biomédica de Referencia– no estaban autorizados por la Secretaría de Salud para realizar pruebas de COVID-19.

“Me quede realmente preocupado. El domingo siguiente me empecé a sentir peor y el miércoles pasado fui con el doctor que me había diagnosticado la infección. Se espantó tanto de verme con fiebre que me mandó a urgencias, donde diagnosticaron neumonía, y de ahí me canalizaron a terapia intensiva. Me hicieron dos pruebas para COVID: en el hospital Ángeles me hicieron la primera, y luego el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), me hizo favor de mandar dos epidemiólogas de la delegación Cuauhtémoc para que me sacaran una muestra para el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)”.

El jueves por la noche, Horacio Franco publicó en sus redes sociales que la prueba fue positiva y dijo que está en su casa y “no tengo problemas para respirar, solo tengo tos y algo de fiebre eventualmente”.

Información y foto de:www.cronica.com.mx

