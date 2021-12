Éstos son los síntomas del Ómicron (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. Ómicron, la nueva variante de Covid-19 registrada por primera vez en Sudáfrica, ha tenido un nuevo impacto negativo en el mundo, pues debido al temor por sus consecuencias, ha provocado que varios países cierren sus fronteras e incluso la caída de la Bolsa a nivel mundial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la variante B.1.1.529 es más contagiosa debido a las mutaciones genéticas que tiene, mismas que podrían hacerla más resistente ante la vacuna.

Sin embargo la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con Ómicron han presentado síntomas muy leves.

«Lo que estamos viendo ahora en Sudáfrica, y recuerden que estoy en el epicentro, es extremadamente leve», «No hemos hospitalizado a nadie aún. He hablado con otros colegas y el panorama es el mismo», dijo en una entrevista para BBC.

A partir del primer caso, estos son los síntomas de los infectados:

Dolor de cabeza

Secreción nasal

Fiebre

Sudores nocturnos

Dolor corporal

Cansancio extremo

Además, los contagiados con Ómicron no presentan los síntomas que resultan ser más típicos otras variantes:

No pérdida de olfato

No pérdida de gusto

No dolor de garganta

Poca tos

