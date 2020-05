Estos son los ganadores del premio Pulitzer 2020 (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de mayo. Los premios Pulitzer para periodismo y las artes en Estados Unidos fueron anunciados este lunes tras ser aplazados debido a la pandemia del COVID-19.

Aquí, la lista de los ganadores:

El diario Anchorage Daily News y la agencia de noticias independiente ProPublica ganaron el premio Pulitzer en la categoría de servicio público por sacar a la luz la escasa vigilancia en muchos poblados de Alaska.

El trabajo del diario The Washington Post sobre los efectos ambientales de las temperaturas extremas fue reconocido con el premio por reportaje explicativo.

El primer premio de periodismo en formato de audio de la historia fue para This American Life, Los Angeles Times y Vice News por el podcast The Out Crowd, una revisión de la política migratoria de “permanecer en México” del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Dos proyectos diferentes: un vistazo a los accidentes de la Marina de Estados Unidos por parte de ProPublica y la revisión de los defectos de diseño del problemático avión 737 MAX de Boeing por The Seattle Times, obtuvieron el galardón de periodismo nacional.

The Associated Press se llevó el premio de fotografía destacada por las imágenes capturadas durante la represión de la India en Cachemira, donde un toque de queda y la suspensión del servicio de telefonía e internet se sumaron a los desafíos de contarle al mundo lo que ocurría en la región de 7 millones de habitantes.

En Noticias de Última hora, el galardón recayó en el personal de The Courier-Journal (Lexington, Kentucky), por la cobertura de cientos de indultos de último minuto del gobernador de Kentucky, Matt Bevin.

En Fotografía de noticias de última hora, el Pulitzer fue para el personal de fotografía de Reuters por las imágenes de las protestas de Hong Kong.

En periodismo de investigación: Brian M. Rosenthal de The New York Times se llevó el galardón por exponer préstamos predatorios en la industria de los taxis de la ciudad de Nueva York, y se llevó el galardón de periodismo internacional por su trabajo sobre el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.

En Crítica, el premio fue para Christopher Knight de Los Angeles Times por una crítica de la revisión del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Michael R. Jackson fue nombrado ganador del Premio Pulitzer 2020 en Drama por su musical A Strange Loop. La pieza semiautobiográfica es el décimo musical en recibir la distinción, siguiendo a Hamilton, Next to Normal y Rent, entre otras.

El Pulitzer otorga 21 galardones correspondientes a temáticas como el periodismo, la literatura, la composición musical y el teatro. Estos premios son entregados por la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York.

Varias figuras de la literatura y las artes han sido prestigiados con el Pulitzer como Margaret Mitchell (1937), Ernest Hemingway (1953) y Bob Dylan (2007).

Los Premios Pulitzer, considerados el máximo honor del periodismo estadounidense, fueron entregados por primera vez en 1917.

El Financiero

Compartir