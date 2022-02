Estos son algunos medios de comunicación que AMLO califica como sus enemigos (20:00 h)

“Claro que hicieron daño, yo nada más digo que si no se hubiesen robado la elección del 2006 no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo, porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra (al crimen organizado) fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional”, comentó en aquella ocasión.