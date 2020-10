Estos 7 estados vuelven a semáforo naranja; 5 van a amarillo (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. En el semáforo epidemiológico por COVID-19 que estará vigente a partir del lunes 12 de octubre y se aplicará por dos semanas, hasta el 25 de octubre, siete estados volvieron a naranja, mientras 5 pasaron a amarillo.

“Hace dos semanas había 15 estados en naranja hoy hay 17” Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud

Siete entidades federativas que ya estaban en color amarillo regresan al naranja:

Aguascalientes

Chihuahua

Coahuila

Durango

Oaxaca

Querétaro

Sinaloa

Cinco entidades disminuyen su riesgo de alto a moderado, es decir, pasan del nivel naranja al nivel amarillo:

Baja California Sur

Michoacán

Quintana Roo

San Luis Potosí

Veracruz

Por otra parte, 20 entidades federativas de nuestra República mantienen su nivel de riesgo, incluyendo a Campeche que sigue siendo el único estado en semáforo epidemiológico en verde.

Como en todos los colores del semáforo, las actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado.

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud informó que en total la República Mexicana tiene 17 entidades en color naranja riesgo alto, 14 en amarillo riesgo medio y una entidad en verde, riesgo bajo (Campeche)

Estos estados se mantienen en color verde :

Campeche

Lo que se puede hacer en color verde del semáforo COVID:

Se permite regresar a las actividades escolares, además de las no esenciales y la reapertura de espacios públicos. Se prevé que en este nivel se regrese a la normalidad, pero manteniendo las medidas de salud pública y laboral, así como las acciones de cuidados a las personas vulnerables.

El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

Estos estados tendrán color naranja :

Aguascalientes Chihuahua Coahuila de Zaragoza Colima Ciudad de México Durango Estado de México Guerrero Hidalgo Jalisco Nayarit Nuevo León Oaxaca Querétaro Sinaloa Yucatán Zacatecas

Lo que se puede hacer en color naranja del semáforo COVID:

Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.

Las actividades escolares en este color continúan suspendidas.

Estos estados tendrán color amarillo :

Baja California Baja California Sur Sonora Tamaulipas Chiapas Quintana Roo Veracruz de Ignacio de la Llave Michoacán de Ocampo Guanajuato Puebla Tlaxcala San Luis Potosí Tabasco Morelos

¿Qué se puede hacer en semáforo color amarillo?

Las regiones identificadas con el color amarillo podrán volver a las actividades económicas esenciales y no esenciales con capacidad completa, mientras se sigan tomando medidas para proteger la salud de los trabajadores.

Las actividades económicas catalogadas como esenciales que podrán realizar los estados las puedes consultar aquí: Reactivación de la economía mexicana de forma responsable y segura.

Se deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el que se encuentren a nivel local.

Como en todos los colores del semáforo, las actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.

De no hacerlo se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.

Información de:https://www.unotv.com/

