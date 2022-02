“Esto ya empezó y el miedo más grande es no poder salir”: Alex Tienda (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Alex Tienda está consciente del peligro que vive en Ucrania, un país al que llegó para realizar un documental y del que aún no puede salir por el conflicto armado que comenzó la noche de este miércoles (tiempo México). El creador de contenidos mexicano compartió cuál es su mayor miedo durante una charla con Publimetro.

Mientras viaja por carretera rumbo a la frontera, dentro de un taxi hacia la frontera Oeste, sus nervios se notan al hablar pero también hay momentos de humor que son parte de esta nueva situación que vive, muy diferente a lo que pasó en Afganistán, donde pudo salir antes de que comenzaran los conflictos.

“Andamos moviéndonos lo más rápido posible y de pronto se vuelve medio complejo. Mi mayor miedo en este momento es encontrarme con bombas. Hoy en la mañana estuvo (…), pues si la vimos muy cerca, porque si sonaban muy cerca las explosiones y si tuvimos que resguardarnos lo más rápido posible. El miedo más grande es encontrarnos con un ataque, una explosión o cruzarnos con algunos de lo convoy del ejército ucraniano o ruso, y que dentro de eso corres un riesgo”, dijo durante la charla por Whatsapp.

Como si se tratara de una cinta de acción, en la que busca una salida para escapar del peligro por las condiciones que imperan en Ucrania y solo acompañado por su intérprete, narró en qué momento se encuentra.

“Uno de los problemas es que estoy viajando prácticamente desde el extremo Este del país hasta el Oeste que es una de mis pocas oportunidades de salir, que va a tener que ser por tierra, porque ya el espacio aéreo está cerrado ahorita, no es posible tomar tren o no es recomendable tomarlo porque corres mucho riesgo; también por algún ataque a esos sistemas, una de las opciones más seguras -dentro de lo que cabe- es por tierra en carro. Tenemos que estar manejando… estoy contratando taxistas y vamos avanzando de pueblo en pueblo. Creo que el miedo más grande es no poder salir y que ahorita que todavía, pues de repente está tranquilo, porque en la madrugada si fueron los bombazos en todo el país. Ahorita ya ha estado tranquilo el resto del día, pero es súper bien sabido que una vez que cae la noche, empiezan otra vez lo ataques, por eso es bueno saber donde nos quedamos. Pensaba que Kiev sería un buen lugar, una ciudad segura, pero fue una de las que también recibió ataques fuerte”, compartió.

Reveló que no ha podido dormir porque está en constante movimiento: ” ahorita tienes que ir haciendo una evaluación de crisis para ver cuáles son tus opciones y dentro de lo que vas conociendo, lo que vas avanzando y te vas enterando ya vas preparando el plana pero siempre hay que tener un plan “B”. Hay muchas rutas o vías posibles para irnos el Este Kramatorsk donde estábamos hacia la frontera con Polonia; Moldavia, por ejemplo, es otra frontera que nos queda más cerca pero ya cerraron el espacio aéreo y eso complicaría la salida desde ahí, eso puede significar que la entrada a Moldavia desde Ucrania esté cerrada”.

Alex Tienda desconoce cuándo podrá salir del país, “lo que si tengo de información es que entrar a Polonia , que está aceptando a la gente sin pasaporte, y esa va a ser la opción más segura. El problema es llegar hasta allá, ahorita son las cuatro de la tarde… es definitivo que hoy no llego o no se pueda llegar mañana, incluso pasado mañana o si de pronto la cosa se complica más y ya nos tengamos que quedar atorados en un punto, porque ya bloquean las carreteras o se complica más”.

Momentos para no olvidar

Con la ansiedad de no conocer qué pasará y con las ganas de regresar a Guadalajara, Alex Tienda nos reveló cuáles momentos no se escapan de su mente.

“Durante mi estancia en Ucrania todavía no he tenido nada -afortunadamente- o algo súper traumático. No he visto heridos o muertes, no me he topado con eso todavía, pero es posible que si, eso es uno de los miedos”.

Agregó, “hasta ahorita lo más fuerte o la imagen que no podía borrar es el momento en que estaba terminando una entrevista a las cinco de la mañana, de repente, mientras me estoy despidiendo suena una bomba, y fue como pensar: ‘¡Ay caray… esto ya empezó!’ porque ya lo veíamos venir durante todo el día (miércoles), ya se estaba hablando mucho de que en madrugada iba a ser la invasión y comenzar el ataque; una vez que ya escucha la primera bomba, te cae el veinte y dices ésto ya empezó, no sabes cómo se va a desarrollar y puede pasar de todo”.

Sin chalecos antibalas

Vivir de cerca el inico de guerra ha puesto al travel blogger en una situación donde la decisiones las debe tomar en segundos y adaptarse a las circunstancias, la más difícil es viajar sin chaleco antibalas.

“Mientras grabamos una notas en la entrada del hotel se escuchaban otras bombas, pero mucho más cerca y se sintió que ya estaban atancando en esa cuadra, todos corrimos al sótano. Recordar esa imagen fue tan fuerte, el ver a los corresponsales de guerra con sus chalecos de bala y cascos; nosotros hicimos todo los posible para coseguirlos, pero también por la situación de que ya estaban escasos, al final no pudimos obtenerlos. Si teníamos chalecos, pero no con la protección antibala que se le pone adentro, asíq que de nada nos servía”.

“Les mando un abarzo a la audiencia, diles que los quiero mucho y que muy pronto llegaré a México para comerme unos tacos y disfrutar de estar en casa”. — Alex Tienda

Por último durante su viaje por carretera agregó, “al final un chaleco o un casco te sirve y es una ayuda extra, de un ataque. El saber que no tienes ni siquiera eso, si te pone bastante nervios y te hace sentir muy vulnerable ante cualquier encuentro con cualquiera de los dos lados”.

