Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EU da positivo a Covid-19 (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de mayo. El Embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán dio positivo a Cavid-19.

Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter “Atendiendo el anuncio del Secretario Blinken, me realicé ayer y hoy pruebas de antígenos que salieron negativas. Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS CoV 2. Me apena no participar en los eventos del #CincoDeMayo

En un segundo mensaje el Embajador expresó que desde la Casa México sigue la transmisión del evento del 5 de Mayo “Desde la casa de México, sigo la transmisión del evento #5deMayo y me pareció un gran gesto del presidente @JoeBiden bajar del podio a estrechar la mano de la Dra. @BeatrizGMuller e invitarla al final del discurso, a acompañarlo a conocer la oficina oval y conversar personalmente”.

